Với quy trình đạt chuẩn quốc tế và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND mang đến giải pháp an toàn, hiệu quả cho đôi mắt trẻ em.

“Thời điểm vàng” để thăm khám mắt toàn diện

Trong thời đại hiện nay, các tật khúc xạ ở trẻ em, đặc biệt là cận thị đang gia tăng với tốc độ đáng báo động. Áp lực học tập kéo dài, thói quen học trong điều kiện thiếu sáng, cùng việc tiếp xúc liên tục với màn hình điện tử khiến đôi mắt trẻ phải làm việc quá sức. Đây chính là những yếu tố thúc đẩy cận thị xuất hiện sớm và tiến triển nhanh hơn so với trước kia.

Cuối năm chính là “thời điểm vàng” để cha mẹ chủ động đưa con đi kiểm tra mắt toàn diện

Điều đáng lo ngại là cận thị không dừng lại ở việc “nhìn xa mờ”. Nếu không được kiểm soát đúng cách và kịp thời, cận thị tiến triển có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm: thoái hóa hoàng điểm, nhược thị, tăng nhãn áp, thậm chí là nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn khi trẻ trưởng thành. Mỗi độ cận tăng thêm là một rủi ro khác đối với sức khỏe thị giác lâu dài của trẻ.

Chính vì vậy, cuối năm trở thành thời điểm vàng để cha mẹ chủ động đưa con đi thăm khám mắt toàn diện. Đây cũng là giai đoạn lý tưởng để đánh giá tốc độ tiến triển cận thị và áp dụng các phương pháp kiểm soát chuyên sâu. Ở lứa tuổi học đường, khi hệ thống thị giác của trẻ còn đang trong quá trình hoàn thiện, việc giữ cho đôi mắt sáng khỏe không chỉ giúp trẻ học tập, sinh hoạt tốt hơn mà còn là hành trang quan trọng cho tương lai sau này.

Kính áp tròng ban đêm Ortho-K - Giải pháp kiểm soát cận thị tiến triển

Trong số các phương pháp kiểm soát cận thị tiến triển ở trẻ hiện nay, kính áp tròng ban đêm Ortho-K được xem là giải pháp nổi bật nhờ tính an toàn, hiệu quả và đã được FDA Hoa Kỳ chứng nhận. Công nghệ này đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,…và trở thành xu hướng kiểm soát cận thị hiện đại.

Tại Việt Nam, Ortho-K cũng được nhiều bác sĩ nhãn khoa đầu ngành đánh giá cao, không chỉ ở khả năng mang lại thị lực rõ nét ban ngày mà quan trọng hơn là kiểm soát tốc độ tăng độ cận thị ở trẻ một cách rõ rệt.

Với cơ chế định hình giác mạc tạm thời khi ngủ, Ortho-K mở ra một giải pháp vừa an toàn, vừa khoa học, giúp trẻ giảm phụ thuộc vào kính gọng, tự tin vận động ban ngày, đồng thời bảo vệ thị lực dài hạn một cách bền vững.

Điểm khác biệt trong quy trình kiểm soát cận thị tại DND



Với đội ngũ bác sĩ có trên 30 năm kinh nghiệm, DND được rất nhiều các bậc phụ huynh lựa chọn đưa trẻ tới thăm khám mắt

BSCKII Phạm Thị Hằng - Trưởng khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND chia sẻ: “Nhu cầu sử dụng kính áp tròng Ortho-K đang tăng mạnh, kéo theo sự xuất hiện của nhiều đơn vị cung cấp sản phẩm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả kiểm soát cận thị như kỳ vọng, bố mẹ cần đặc biệt chú ý lựa chọn địa chỉ uy tín, có chuyên môn sâu về khúc xạ và chăm sóc mắt trẻ em”.

Là một trong những bệnh viện chuyên khoa Mắt hàng đầu miền Bắc, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND cung cấp các loại kính Ortho-K chính hãng đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, đáp ứng đa dạng nhu cầu và cấu trúc giác mạc của từng bệnh nhân.

Trước khi chỉ định điều trị bằng kính Ortho-K, trẻ sẽ được thăm khám theo quy trình đạt chuẩn Quốc tế. Từ đó, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ phù hợp, tối ưu nhất cho từng trường hợp. Trong suốt quá trình sử dụng, phụ huynh và trẻ sẽ được hướng dẫn kỹ lưỡng về cách đeo - tháo - vệ sinh kính, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và hiệu quả cao nhất.

Sở hữu đội ngũ bác sĩ nhãn khoa với gần 40 năm kinh nghiệm, DND có lợi thế vượt trội trong việc chẩn đoán chính xác, theo dõi sát sao và xây dựng phác đồ kiểm soát cận thị tiến triển cá nhân hóa cho từng trẻ. Đây chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt của DND trong hành trình bảo vệ thị lực bền vững.

Lệ Thanh