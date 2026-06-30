“Điểm kết nối” thương mại Hàn - Việt ngày càng sôi động

K-Trend Vina Expo 2026 được tổ chức như một điểm hẹn thương mại quan trọng, quy tụ 50 doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực từ thực phẩm, mỹ phẩm, tiêu dùng nhanh. Sự kiện được xây dựng theo mô hình B2C kết hợp B2B, không chỉ dừng ở trưng bày mà còn hướng đến trải nghiệm và thúc đẩy doanh số.

Khách hàng có cơ hội trải nghiệm chân thật

Otoki - Lấy trải nghiệm làm trung tâm

Giữa không gian đa dạng của triển lãm, gian hàng Otoki lựa chọn cách tiếp cận trực quan khi mang đến trải nghiệm tổng hợp cho khách tham quan, từ trưng bày, dùng thử đến tìm hiểu thông tin sản phẩm. Bên cạnh đó, khách tham quan còn được chia sẻ về quá trình phát triển của Otoki Việt Nam, năng lực sản xuất và hoạt động xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế. Tại đây, thương hiệu cũng tập trung giới thiệu dòng sản phẩm chủ lực - Mì JIN cùng những sản phẩm được ưa chuộng như Mì Yeul Kimchi Cay hay Mì trộn Phô mai Oppa.

Hoạt động nấu ăn trực tiếp cũng giúp khách tham quan không chỉ cảm nhận hương vị sản phẩm mà còn có thêm thông tin về đặc điểm và chất lượng của từng dòng mì, từ đó dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

4 dòng mì được Otoki giới thiệu tại sự kiện



Cọng mì vàng óng, tròn đều, giữ được kết cấu chắc nhưng vẫn mềm mượt khi thưởng thức, mang lại trải nghiệm mì Hàn chuẩn vị. Khách hàng có thể thưởng thức ngay, cảm nhận rõ sự khác biệt về hương vị.

Các hoạt động tương tác hấp dẫn với thực khách

Bên cạnh việc trải nghiệm hương vị mì chuẩn Hàn, Otoki còn tổ chức các hoạt động mang tính tương tác như vòng quay may mắn. Hoạt động không chỉ tạo thêm niềm vui, sự hào hứng tại gian hàng mà còn là cầu nối giúp thương hiệu tương tác, kết nối gần gũi với người tiêu dùng.

Khách tham quan sau khi trải nghiệm sản phẩm có thể tham gia quay thưởng để nhận nhiều phần quà hấp dẫn, gồm các sản phẩm mì Otoki, tạo thêm yếu tố bất ngờ và hứng thú, giúp trải nghiệm tại gian hàng trở nên trọn vẹn hơn.

Ông JEE KYUNG TAE – Tổng giám đốc Công ty TNHH Otoki Việt Nam chia sẻ: “Trong suốt quá trình phát triển, Otoki Việt Nam luôn giữ vững tôn chỉ "Cải thiện bữa ăn của người dân" để áp dụng vào nghiên cứu và sản xuất. Chúng tôi tin rằng một sản phẩm thực phẩm tốt không chỉ mang đến hương vị thơm ngon mà còn phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn mang đến những trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn, được tạo nên từ hương vị đặc trưng, quy trình sản xuất nghiêm ngặt và sự cam kết lâu dài đối với sức khỏe của người tiêu dùng.”

Tổng giám đốc JEE KYUNG TAE tại gian hàng Otoki

Otoki Việt Nam và hành trình chinh phục thị trường quốc tế

Bên cạnh hoạt động tại sự kiện, Otoki Việt Nam cho thấy vai trò ngày càng rõ trong chuỗi xuất khẩu, khi trở thành đơn vị sản xuất mì đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận MUI Halal, chứng minh cho việc đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe khi tiếp cận các thị trường Hồi giáo.

Otoki Việt Nam xuất khẩu lô hàng chứng nhận MUI Halal đầu tiên



Hiện các sản phẩm mì sản xuất trong nước đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia như Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Mỹ, Nga…, qua đó khẳng định năng lực sản xuất và góp phần nâng cao vị thế ngành thực phẩm chế biến Việt Nam.

Hướng đến sự gần gũi và mở rộng trải nghiệm khách hàng

Thông qua hoạt động tại K-Trend Vina Expo 2026, Otoki cho thấy định hướng rõ ràng trong việc xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với người tiêu dùng. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, thương hiệu hướng đến việc tạo ra những trải nghiệm kết nối, giúp khách hàng cảm nhận rõ hơn về giá trị và tinh thần của sản phẩm.

Nhà máy Otoki Việt Nam tại Bắc Ninh

Trong thời gian tới, Otoki Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động trải nghiệm tương tự, mang đến nhiều cơ hội tiếp cận trực tiếp cho người tiêu dùng, từ đó xây dựng sự gắn kết bền vững với thị trường Việt Nam, nhằm phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại khi ưu tiên trải nghiệm thực tế trước khi đưa ra quyết định.

Otoki Là doanh nghiệp thực phẩm đến từ Hàn Quốc, Otoki sở hữu danh mục đa dạng từ mì ăn liền, gia vị đến thực phẩm chế biến. Tại Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất nhiều dòng sản phẩm như mì, xốt ướp, sốt chấm, giấm, bột và nguyên liệu chế biến,… đồng thời là cứ điểm sản xuất phục vụ xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế.

(Nguồn: Otoki Việt Nam)