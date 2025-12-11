Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của Panasonic Appliances Việt Nam trong quản trị doanh nghiệp với tầm nhìn vì sức khỏe toàn diện và phát triển bền vững, cũng như triển khai các sáng kiến giảm phát thải, bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường làm việc lành mạnh.

PAPVN đang từng bước tiến gần đến mục tiêu đạt Nhà máy Net Zero (phạm vi phát thải 1 và 2) trong năm tài chính 2025, nhờ tăng cường đầu tư công nghệ hiện đại, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, kết hợp sử dụng năng lượng tái tạo và tín chỉ carbon. Qua đó góp phần hiện thực hóa cam kết Panasonic Green Impact về giảm phát thải CO2 của Tập đoàn.

“Là một công ty thành viên trong nhóm các công ty của Panasonic tại Việt Nam, chúng tôi cam kết đóng góp nhiều hơn nữa để mang đến sức khỏe cho người dân, đóng góp vào sự thịnh vượng và phát triển bền vững của đất nước. ChúngChúng tôi luôn nỗ lực để cung cấp các giải pháp cuộc sống giúp người dân Việt Nam tận hưởng cuộc sống tiện nghi, khỏe mạnh và đồng thời tạo ra tác động xanh cho môi trường. Vì vậy, chúng tôi tập trung tối ưu hóa tiết kiệm năng lượng trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất kinh doanh đến sản phẩm tới tay người dùng. Giải thưởng lần này là niềm tự hào, cũng là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục kiên định với những đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai”, ông Uwahara Takehiro, Tổng Giám đốc Công ty Panasonic Appliances Việt Nam chia sẻ.

Bước sang năm thứ 10 liên tiếp, chương trình CSI 2025 tiếp tục khẳng định là một giải thưởng uy tín ghi nhận các doanh nghiệp tiêu biểu trong thúc đẩy phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) tiếp tục được sử dụng làm căn cứ đánh giá, với 145 chỉ số tiêu chuẩn ESG bao trùm các khía cạnh quản trị, môi trường, lao động - xã hội. Trong đó, 87 chỉ số cơ bản mang tính tuân thủ quy định pháp luật và 58 chỉ số nâng cao mang tính sáng kiến thực tiễn của doanh nghiệp.

Đây là lần thứ 3, một công ty trong nhóm các công ty Panasonic tại Việt Nam được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Phát triển bền vững (CSI) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì, sau các năm 2021 và 2022.

Panasonic Appliances Việt Nam (PAPVN) được thành lập từ năm 2003, sở hữu 2 nhà máy, gồm nhà máy sản xuất tủ lạnh tại Hà Nội, và nhà máy sản xuất máy giặt kết hợp cùng Trung tâm R&D tại Hưng Yên. Tổng số lao động tại nhà máy có hơn 1.500 nhân viên, cho năng lực sản xuất hơn 1,6 triệu sản phẩm mỗi năm, phục vụ nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu sang Nhật Bản và các nước khu vực ASEAN.

Trong những năm qua, Panasonic Appliances Việt Nam đã liên tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, thông qua tất cả các hoạt động về sản xuất, phát triển sản phẩm công nghệ, song hành cùng chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) đa dạng, thiết thực và lan tỏa rộng khắp, tiêu biểu:

- Đầu tư hơn 4 tỷ VNĐ triển khai các giải pháp công nghệ hiện đại, cải tiến dây chuyền sản xuất, đồng thời lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời trên mái nhà nhằm cung cấp điện cho sản xuất, vận hành. Nỗ lực đó đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm lên tới hơn 3 triệu kWh điện tiêu thụ mỗi năm. Đó cũng là cơ sở để Nhà máy tại Hà Nội được nhận danh hiệu Năng lượng xanh 5 sao của Sở Công Thương.

- Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn thông qua tái chế các nguyên vật liệu như nhựa, gỗ, và nước trong quá trình sản xuất, vận hành và đạt tỉ lệ tái chế chất thải ở mức tối thiểu là 99,5%.

- Nghiên cứu và phát triển các công nghệ độc quyền về tiết kiệm năng lượng trong sản phẩm. AI Smart Wash trên máy giặt là một ví dụ giúp người dùng tiết kiệm đến 48% lượng nước, 74% năng lượng và 36% thời gian so với chế độ giặt thông thường. Máy giặt Panasonic cũng đã được Bộ Công thương trao giải Hiệu suất Năng lượng cao nhất trong nhiều năm liên tiếp từ 2021 đến nay.

- Tích cực tham gia các sáng kiến trách nhiệm xã hội của Tập đoàn, như chương trình trồng cây thường niên “Panasonic vì một Việt Nam xanh”, trồng hơn 285 nghìn cây xanh và chương trình “Sống khỏe Góp xanh”.

