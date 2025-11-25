Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động, các đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn chung tay hỗ trợ, đóng góp thiết thực giúp đồng bào vùng thiên tai

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16 đến 22/11/2025 đã gây ra những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Phát huy truyền thống tương thân tương ái và nét đẹp văn hoá “nghĩa tình”, Petrovietnam đã kịp thời tổ chức các đoàn công tác đến chia sẻ, động viên và hỗ trợ nhân dân trên địa bàn các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Lãnh đạo Petrovietnam ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, lan tỏa giá trị nhân văn và cam kết chung tay, đồng hành cùng đồng bào vượt qua khó khăn.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết, thời gian qua, Petrovietnam, các đơn vị thành viên và các tổ chức đoàn thể trong Tập đoàn đã chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Bên cạnh nỗ lực tập trung cho sản xuất – kinh doanh và hoàn thành mục tiêu quản trị năm 2025, mỗi người lao động Petrovietnam phát huy trách nhiệm xã hội, lan tỏa tinh thần nhân văn, sẻ chia với cộng đồng và với chính những đồng nghiệp đang gặp khó khăn do thiên tai.

Cán bộ nhân viên, người lao động Petrovietnam hưởng ứng lời kêu gọi, quyên góp ủng hộ đồng bào vũng lũ lụt

Trong suốt quá trình phát triển, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội luôn được Petrovietnam chú trọng. Với tinh thần trách nhiệm xã hội và tấm lòng sẻ chia, hàng năm, Petrovietnam duy trì kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ những vùng quê nghèo, vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần động viên và ổn định cuộc sống cho các hộ dân tại nhiều địa phương trong cả nước.

Đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Petrovietnam trao biểu trưng hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do bão lũ với sự tiếp nhận của đồng chí Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cụ thể, Petrovietnam đã dành 14 tỷ đồng để hỗ trợ các thiệt hại do cơn bão số 3; 5 tỷ đồng cho cơn bão số 5; 53 tỷ đồng cho thiệt hại từ các cơn bão số 10 và số 11. Riêng trong đợt mưa lũ tại miền Trung, Tập đoàn đã ủng hộ tổng cộng 16 tỷ đồng, trong đó Quảng Trị nhận 3 tỷ, Huế 5 tỷ, Đà Nẵng 5 tỷ và Quảng Ngãi 3 tỷ. Hiện nay, Tập đoàn đang hoàn tất thủ tục ủng hộ thiệt hại do cơn bão số 13 và mưa lũ tại một số tỉnh gồm Gia Lai (10 tỷ), Đăk Lăk (5 tỷ), Khánh Hòa (5 tỷ), Lâm Đồng (5 tỷ), bổ sung thêm tại Quảng Ngãi 2 tỷ, tổng cộng 27 tỷ đồng.

Petrovietnam trao 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai

Tổng số tiền hỗ trợ đến nay đã lên tới hơn 115 tỷ đồng. Đồng thời, các đơn vị thành viên của Petrovietnam như PVOIL, BSR, PVFCCo…cũng đã nhanh chóng cử các đoàn công tác đến trao hỗ trợ cho bà con các tỉnh thành chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Kể từ cơn bão số 10 và 11, trong mỗi đợt ủng hộ các tỉnh, Công đoàn Tập đoàn đều chuẩn bị 5 tấn gạo và 1.000 thùng nước để trao trực tiếp cho người dân. Đến nay, hàng hóa đã được chuyển đến và tiếp nhận tại các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Ba tỉnh còn lại là Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng, hiện các xe hàng hóa đang trên đường chuyển đến.

(Nguồn: Petrovietnam)