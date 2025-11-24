Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung và ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương để giúp đỡ đồng bào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ủng hộ đồng bào. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình ban hành nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực Trung Bộ.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần không cầu toàn, không nóng vội và đừng bỏ lỡ cơ hội trong lúc nhân dân, các địa phương đang rất cần.

Thủ tướng nêu rõ, phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, địa phương, cơ quan, phát huy tinh thần chủ động, tích cực của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi chủ thể liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm để hành động, triển khai công việc dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ủng hộ đồng bào. Ảnh: Nhật Bắc

Chiều nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào các địa phương khắc phục hậu quả do mưa, lũ.

Với tinh thần sẻ chia, mỗi cán bộ, công chức, người lao động được vận động ủng hộ tối thiểu một ngày lương để gửi tới Ban vận động cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hoạt động quyên góp không chỉ là nghĩa cử nhân văn, mà còn là sự sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ vượt qua những ngày khó khăn do mưa lũ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng lãnh đạo Ban quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: TTXVN

Cũng trong hôm nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, những tháng gần đây, thiên tai xảy ra dồn dập trên phạm vi cả nước, để lại tổn thất nặng nề; lũ chồng lũ, bão nối bão gây thiệt hại nghiêm trọng.

Ông chia sẻ rằng, phát huy truyền thống tương thân tương ái, chia ngọt sẻ bùi, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn chủ động, tiên phong trong các hoạt động hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai.

Đây là đợt phát động thứ ba trong thời gian ngắn mà toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên Học viện chung tay góp sức ủng hộ, thể hiện rõ tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và tình cảm sẻ chia đối với những khó khăn, mất mát của nhân dân.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: HCMA

Cùng ngày, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Ban Nội chính Trung ương đã quyên góp, ủng hộ tối thiểu một ngày lương nhằm chung tay sẻ chia khó khăn với đồng bào các vùng bị thiệt hại nặng nề.

Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính đợt mưa lũ từ 16/11 đến nay tại 4 tỉnh đã làm 102 người chết, mất tích; 332 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 933 nhà bị hư hỏng; trên 82 nghìn ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.120 ha thủy sản thiệt hại.

Nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu bị sạt lở hư hại nặng; thiệt hại về tài sản của người dân (phương tiện giao thông, thiết bị điện, đồ dùng sinh hoạt gia đình...) khó có thể thống kê đánh giá đầy đủ.

Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, gây thiệt hại to lớn về người, tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, nhất là các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.