Trong bối cảnh thế giới đối mặt với khủng hoảng năng lượng, dịch bệnh và xu hướng chuyển dịch sang năng lượng xanh, toàn Đảng bộ Petrovietnam đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược. Các nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, xuyên suốt từ cấp Tập đoàn đến từng đơn vị thành viên. Nhờ đó, Petrovietnam liên tục hoàn thành và vượt mức kế hoạch, duy trì tăng trưởng ổn định, giữ vai trò dẫn dắt trong ngành công nghiệp, năng lượng Việt Nam.

Phương châm “Một đội ngũ - Một mục tiêu” được khẳng định không chỉ bằng lời nói, mà bằng hàng loạt công trình và dự án mang tầm vóc quốc gia. Dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn về cơ chế, chính sách, dịch bệnh, hay thậm chí là những hoài nghi, tập thể Petrovietnam đã phối hợp nhịp nhàng, kiên trì vượt khó và đưa nhiều dự án về đích thành công.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 - “điểm sáng” trong xây dựng công nghiệp năng lượng của Petrovietnam giai đoạn vừa qua

Đó là Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 - công trình trọng điểm quốc gia tại miền Tây Nam Bộ đã được hoàn thành, hòa lưới điện quốc gia vào năm 2022, góp phần tăng nguồn cung điện ổn định cho khu vực Nam Bộ. Là Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, công trình từng gặp khó khăn thời gian dài, nhưng nhờ quyết tâm chính trị của Đảng bộ và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tập đoàn, dự án đã “hồi sinh” ngoạn mục, chính thức vận hành thương mại toàn bộ hai tổ máy vào năm 2023. Đặc biệt là Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 cũng từng bước được tháo gỡ, khơi thông để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu đưa vào vận hành cuối năm 2027.

Cùng với đó, Chuỗi dự án Khí - Điện Lô B Ô Môn được coi là động lực tăng trưởng mới của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long được khởi động mạnh mẽ ở cả phần thượng, trung và hạ nguồn. Việc khởi công Nhà máy điện Ô Môn IV vào tháng 8/2025 vừa qua không chỉ là cột mốc kỹ thuật, mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, khẳng định Petrovietnam là lực lượng nòng cốt trong thực hiện chiến lược năng lượng của Đảng và Chính phủ.

Ngoài biển khơi, tinh thần “một đội ngũ - một mục tiêu” được thể hiện rõ nét trong hàng loạt công trình dầu khí lớn. Các dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt, Đại Hùng Pha 3, Kình Ngư Trắng – Kình Ngư Trắng Nam, BK-24 lần lượt được đưa vào khai thác an toàn, đúng hoặc sớm tiến độ, góp phần duy trì sản lượng khai thác và tối ưu hạ tầng khai thác trong toàn hệ thống. Những công trình ấy là minh chứng sinh động cho năng lực kỹ thuật, quản trị và tổ chức sản xuất của đội ngũ cán bộ, kỹ sư Petrovietnam.

Đồng thời, các dự án tiềm năng như Sư Tử Trắng 2B, Đại Hùng Nam cũng đang được triển khai tích cực, mở rộng không gian khai thác mới, đảm bảo duy trì sản lượng khai thác trong trung và dài hạn.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức mở van khai thác, chính thức đón chào dòng dầu thương mại đầu tiên từ mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam, ngày 18/8/2025.

Nhờ đó, trong giai đoạn 5 năm vừa qua, Petrovietnam đã giữ vững vai trò trụ cột của ngành năng lượng quốc gia, đóng góp ổn định vào ngân sách nhà nước, và là lá chắn vững vàng trước biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Một trong những thành tựu mang tính biểu tượng là Dự án Kho LNG Thị Vải 1 triệu tấn/năm, chính thức đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – một mắt xích quan trọng trong chuyển dịch năng lượng quốc gia. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã vượt qua mọi khó khăn kỹ thuật, vận hành thành công hệ thống kho cảng vào năm 2023, góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, giảm phụ thuộc vào khai thác nội địa.

Kho cảng LNG Thị Vải 1 triệu tấn

Hiện nay, giai đoạn 2 của dự án đang được triển khai để nâng công suất lên 3 triệu tấn/năm, hướng tới hình thành trung tâm LNG quốc gia tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM). Dự án này không chỉ là bước đi chiến lược về năng lượng, mà còn thể hiện tư duy đổi mới, linh hoạt và tầm nhìn dài hạn của Petrovietnam, PV GAS.

Trong lĩnh vực điện, tổ hợp Nhà máy điện Nhơn Trạch 3-4, dự án điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam cũng đang được Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) triển khai quyết liệt, dự kiến đưa vào vận hành cuối năm 2025. Với công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới (F-class) có hiệu suất cao và phát thải thấp, Nhơn Trạch 3–4 được kỳ vọng sẽ cung cấp khoảng 9 tỉ kWh/năm, góp phần quan trọng vào thực hiện Quy hoạch Điện VIII và bảo đảm an ninh điện quốc gia.

Đặc biệt, Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), đơn vị thành viên của Petrovietnam đã lần đầu tiên triển khai thành công dự án điện gió ngoài khơi cho đối tác quốc tế (Dự án CHW2204), đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi một doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo toàn cầu. Thành công của Dự án 33 chân đế điện gió vừa qua không chỉ khẳng định năng lực kỹ thuật - công nghệ của đội ngũ kỹ sư Việt Nam, mà còn mở ra hướng đi mới cho Petrovietnam trong hành trình phát triển năng lượng sạch, bền vững và hội nhập quốc tế.

Dự án 33 chân đế điện gió ngoài khơi đánh dấu bước ngoặt lịch sử Petrovietnam/PTSC tham gia chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo toàn cầu

Song song với đầu tư dự án, Đảng ủy Petrovietnam đã xác định đổi mới quản trị, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số là trụ cột phát triển bền vững.

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/ĐU về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Tập đoàn đã triển khai sâu rộng các chương trình chuyển đổi số trong quản trị, bảo dưỡng, vận hành, hình thành mô hình nhà máy thông minh tại các đơn vị tiêu biểu như Nhà máy Đạm Cà Mau (PVCFC). Mô hình này cho phép tích hợp dữ liệu sản xuất - kinh doanh theo thời gian thực, dự báo rủi ro, tối ưu năng lượng và chi phí, đưa PVCFC trở thành đơn vị tiên phong của Petrovietnam trong công nghiệp số hóa.

Nhìn lại giai đoạn vừa qua, có thể khẳng định: mọi kết quả kinh tế - kỹ thuật của Petrovietnam đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo thống nhất, sâu sát và hiệu quả của Đảng ủy Tập đoàn. Trong quá trình ấy, Đảng ủy Petrovietnam đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, gắn kết chặt chẽ giữa lãnh đạo chính trị với điều hành kỹ thuật, xây dựng cơ chế lãnh đạo - quản trị kỷ luật, sáng tạo, đảm bảo mỗi bước phát triển của doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu chung là phát triển bền vững, phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, PVCFC đã triển khai thành công Dự án nhà máy thông minh Đạm Cà Mau giai đoạn 1

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng để xây dựng Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam hùng mạnh, là hạt nhân kiến tạo chuỗi giá trị công nghiệp hiện đại, tiên phong trong chuyển dịch năng lượng, năng lượng mới và năng lượng tái tạo. Trên hành trình ấy, người lao động Petrovietnam sẽ luôn kiên định với sứ mệnh “Giữ lửa di sản, kiến tạo năng lượng quốc gia” - lấy bản lĩnh và trí tuệ đã được tôi luyện làm động lực, lấy khát vọng vươn lên của dân tộc làm mục tiêu, để Petrovietnam tiếp tục trở thành biểu tượng và khẳng định tầm vóc quốc gia trên bản đồ năng lượng toàn cầu.

Ngọc Minh