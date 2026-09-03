Nguồn: Ban tổ chức

Danh sách STATE 100 năm 2026 vừa được công bố, vinh danh 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo số liệu mà các doanh nghiệp đã thực nộp trong năm tài chính 2025. STATE 100 là danh sách mới được bổ sung trong hệ thống VNTAX năm 2026.

Theo dữ liệu STATE 100 năm 2026, tổng số thực nộp ngân sách của 100 doanh nghiệp nhà nước đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước, sau khi loại trừ phần đóng góp bị tính trùng giữa công ty mẹ và công ty con, đạt 425.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 16% tổng thu ngân sách quốc gia.

Trong 100 doanh nghiệp được xếp hạng, có 71 doanh nghiệp thực nộp trên 1.000 tỷ đồng, trong đó 14 doanh nghiệp vượt 10.000 tỷ đồng. Ngay doanh nghiệp đứng ở vị trí thứ 100 cũng có số thực nộp 468 tỷ đồng.

Trong danh sách này, đứng đầu là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) với 90.991 tỷ đồng. Với con số này, Petrovietnam đóng góp khoảng 21,4% tổng số 425.800 tỷ đồng nộp ngân sách của 100 doanh nghiệp nhà nước.

Hai vị trí khác trong Top 10 là Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) - đều là doanh nghiệp thành viên của Petrovietnam.

Nguồn: Ban tổ chức

Nếu xét theo hệ thống công ty mẹ - công ty con, Petrovietnam là tập đoàn có nhiều đại diện trong STATE 100 với 11 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thành viên hoạt động từ thăm dò khai thác, lọc hóa dầu, khí, phân phối xăng dầu đến dịch vụ kỹ thuật, điện, vận tải và hóa chất: PVEP, BSR, PVOIL, PV GAS, PTSC, PV Power, PV Drilling, PVCFC, PVTrans, PVFCCo.

Xét theo quy mô đóng góp, dầu khí và xăng dầu là nhóm có quy mô nộp ngân sách lớn nhất, đạt khoảng 124.350 tỷ đồng, tương đương 29% tổng mức nộp của danh sách. Đây cũng là lĩnh vực tập trung nhiều doanh nghiệp ở nhóm dẫn đầu, với Petrovietnam, Petrolimex cùng các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi dầu khí, lọc hóa dầu và phân phối xăng dầu.

Nếu xét theo số lượng doanh nghiệp xuất hiện trong Top 100, xổ số là nhóm đông nhất với 22 doanh nghiệp, chủ yếu là các công ty xổ số kiến thiết tại các địa phương. Điện năng đứng tiếp theo với 9 doanh nghiệp, còn dầu khí và vận tải - logistics có 6 doanh nghiệp.

Các lĩnh vực xăng dầu - khí đốt, than - khoáng sản, ngân hàng, hóa chất và công nghệ - viễn thông - truyền thông, mỗi lĩnh vực có khoảng 5 doanh nghiệp trong danh sách.

Nhóm hóa chất có sự hiện diện của 5 doanh nghiệp trong đó có 2 doanh nghiệp ngành phân bón là Tổng công ty Phân Bón Dầu Khí Cà Mau (PVCFC) và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo Phú Mỹ) - đều là đơn vị thành viên của Petrovietnam.

Nguồn: Ban tổ chức

Nhìn chung, các doanh nghiệp đứng đầu STATE 100 tập trung nhiều hơn ở những lĩnh vực có quy mô vốn lớn và giữ vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế như dầu khí, điện, than - khoáng sản, xăng dầu, viễn thông... Đây là những lĩnh vực gắn trực tiếp với nguồn cung năng lượng, hạ tầng và các đầu vào quan trọng cho sản xuất, lưu thông hàng hóa và đời sống kinh tế - xã hội.

Vì vậy, bên cạnh khoản thực nộp ngân sách, quy mô hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty trong STATE 100 còn gắn với việc vận hành những nguồn lực và hệ thống có phạm vi ảnh hưởng rộng tới nhiều ngành khác của nền kinh tế.

Ngọc Minh