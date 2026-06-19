Thông tin tới báo chí chiều 19/6, bà Ngô Thị Nhung, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, tính đến hết ngày 15/6, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt hơn 1,42 triệu tỷ đồng, bằng 56,36% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, bằng 55,98% dự toán. Thu từ dầu thô đạt 27.496 tỷ đồng, bằng 63,95% dự toán; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu sau khi trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đạt 165.714 tỷ đồng, bằng 59,61% dự toán.

Về giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 15/6, lũy kế vốn đầu tư công nguồn NSNN được thanh toán, chi trả qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2026 đạt hơn 188.832 tỷ đồng, bằng 20,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (923.098,1 tỷ đồng).

Trong đó, vốn trong nước thanh toán đạt hơn 186.600 tỷ đồng, bằng 20,6% kế hoạch; vốn ngoài nước được xác nhận thanh toán qua KBNN đạt hơn 2.232 tỷ đồng, bằng 12,6% kế hoạch.

Tính đến ngày 15/6, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng, bằng 56,36% dự toán năm. Ảnh: Nam Khánh

Theo KBNN, nhiều nguyên nhân đang ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm nay.

Trước hết, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là điểm nghẽn khi việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá và phương án đền bù còn chậm, khiến nhiều dự án chưa thể triển khai thi công theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là đất, cát và đá đắp, vẫn diễn ra. Giá nguyên vật liệu tăng cao so với dự toán được duyệt, cùng với việc nhập khẩu thiết bị từ nước ngoài chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiều dự án.

Đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm, việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh buộc các chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự toán, kéo dài thời gian triển khai.

Ngoài ra, trong những tháng đầu năm, nhiều chủ đầu tư vẫn tập trung hoàn thiện các thủ tục về thiết kế, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn nhà thầu nên khối lượng nghiệm thu, thanh toán chưa lớn.

Ở cấp cơ sở, đặc biệt tại một số xã, phường, tình trạng thiếu cán bộ phụ trách đầu tư công, phải kiêm nhiệm nhiều công việc cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Liên quan đến công tác huy động vốn cho ngân sách, năm 2026, Bộ Tài chính giao KBNN nhiệm vụ phát hành 500.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP).

Theo KBNN, trong bối cảnh thị trường tài chính - tiền tệ trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, đơn vị đã điều hành linh hoạt kỳ hạn, khối lượng và thời điểm phát hành trái phiếu phù hợp với khả năng hấp thụ của thị trường, đồng thời gắn với công tác quản lý ngân quỹ nhằm giảm chi phí huy động vốn và bảo đảm an toàn nợ công.

Tính đến hết ngày 15/6, KBNN đã tổ chức 11 phiên đấu thầu TPCP trong quý II. Khối lượng phát hành trong quý đạt 88.400 tỷ đồng, tương đương 58,9% kế hoạch quý II đã điều chỉnh.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, khối lượng TPCP phát hành đạt 168.501 tỷ đồng, bằng 33,7% kế hoạch năm. Toàn bộ trái phiếu được phát hành theo phương thức đấu thầu với kỳ hạn linh hoạt từ 3 đến 30 năm.