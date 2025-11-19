Đây là một trong ba phòng STEM theo chuẩn quốc tế được Petrovietnam và PVEP trao tặng cho các cơ sở giáo dục của tỉnh trong khuôn khổ chương trình STEM Innovation Petrovietnam - sáng kiến giáo dục quy mô quốc gia do Petrovietnam khởi xướng.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành

Phòng STEM tại Trường THCS Lê Quý Đôn được thiết kế theo mô hình “thần tốc - chuẩn hóa - bền vững”, trang bị đầy đủ hệ thống công nghệ tiên tiến như bảng tương tác thông minh, Robot VEX, bộ AI - IoT, máy in 3D, máy cắt CNC và các bộ thí nghiệm theo chủ đề năng lượng, môi trường. Toàn bộ hệ thống được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế FabLab, NGSS, ISTE, CSTA và bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đây sẽ là nơi tổ chức các hoạt động thực hành STEM/STEAM, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm nghề nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo dành cho giáo viên, học sinh, góp phần xây dựng hệ sinh thái STEM hiện đại theo định hướng công nghệ 4.0.

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng phòng học hiện đại, chương trình STEM Innovation Petrovietnam còn hướng tới kiến tạo một nền tảng giáo dục dài hạn. Các phòng STEM trên toàn quốc được kết nối liên thông, phối hợp chia sẻ dữ liệu học tập; đồng thời Petrovietnam sẽ mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng giáo trình chuyên biệt, tổ chức tập huấn để hình thành đội ngũ Master Trainer tại địa phương, giúp chương trình phát triển bền vững và lan tỏa.

Tại buổi lễ, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam nhấn mạnh lễ khánh thành là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THCS Lê Quý Đôn. Ông cho biết Petrovietnam đã đầu tư hơn 155 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội tại Tuyên Quang, trong đó có 20 điểm trường được xây mới và nâng cấp.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chia sẻ tại sự kiện

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam khẳng định Tập đoàn và các đơn vị thành viên cam kết đồng hành lâu dài với ngành giáo dục Tuyên Quang, không chỉ trong đầu tư cơ sở vật chất mà còn kết nối các phòng STEM trên phạm vi cả nước, hợp tác với các trường đại học, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, tạo cơ hội để học sinh tiếp cận công nghệ dầu khí và năng lượng hiện đại của Tập đoàn.

Trao tặng học bổng cho những học sinh có thành tích cao

Đại diện ngành giáo dục địa phương, ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự đồng hành của Petrovietnam và PVEP đối với giáo dục địa phương. Ông cho biết ba phòng STEM được trao tặng cho Trường THCS Lê Quý Đôn, Trường THPT Chuyên Hà Giang và Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là những công trình có ý nghĩa đặc biệt, góp phần hiện đại hóa giáo dục của tỉnh, tạo đột phá trong xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp yêu cầu kinh tế số và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Ông khẳng định Sở sẽ chỉ đạo các nhà trường khai thác hiệu quả phòng học, phát triển nơi đây thành trung tâm nghiên cứu khoa học và sáng tạo kỹ thuật của học sinh, đồng thời từng bước nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.

Trường THCS Lê Quý Đôn trao tặng các đại biểu biểu trưng được các em học sinh khắc bằng máy khắc 3D của phòng học STEM.

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Petrovietnam và PVEP đã trao tặng học bổng cho những học sinh có thành tích cao và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngọc Minh