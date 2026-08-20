Ngày 17/8, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Cường đã tiếp và làm việc với ông Makoto Sato, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Mitsui & Co., Ltd., kiêm Giám đốc Điều hành Khối Châu Á - Thái Bình Dương. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tiến độ chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn và các định hướng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn Petrovietnam và các thành viên đoàn công tác Mitsui & Co.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường cho biết, chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn đang được triển khai thuận lợi tại khâu thượng nguồn và trung nguồn. Các dự án nhà máy điện tại hạ nguồn cũng được tích cực thúc đẩy nhằm bảo đảm đồng bộ với tiến độ thượng nguồn và trung nguồn. Đồng thời, Tập đoàn đang xem xét phương án cấp bù khí cho khu vực Tây Nam Bộ nhằm tăng khả năng điều phối và tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn khí Lô B.

Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III, Petrovietnam đang phối hợp tích cực với JICA để thúc đẩy các thủ tục liên quan, đặt mục tiêu sớm ký hợp đồng EPC và đưa nhà máy vào vận hành thương mại theo kế hoạch.

Ông Lê Mạnh Cường thông tin, Petrovietnam đã chuyển đổi mô hình từ tập đoàn dầu khí quốc gia sang tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia. Theo định hướng mới, bên cạnh lĩnh vực dầu khí truyền thống, Petrovietnam đang từng bước mở rộng không gian phát triển sang các lĩnh vực mới như LNG, điện gió ngoài khơi, CCS (thu giữ và lưu trữ carbon) và các giải pháp năng lượng cho trung tâm dữ liệu. Trên cơ sở đó, Petrovietnam mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có Tập đoàn Mitsui, nhằm huy động nguồn lực tài chính, kinh nghiệm và công nghệ để cùng nghiên cứu, phát triển các dự án năng lượng mới. Mục tiêu là từng bước đưa các định hướng hợp tác thành những dự án cụ thể, mang lại hiệu quả cho các bên tham gia.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường trao đổi với ông Makoto Sato, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Mitsui & Co., Ltd., kiêm Giám đốc Điều hành Khối Châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Makoto Sato, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Mitsui & Co., Ltd. đánh giá cao tiến độ chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn. Theo ông, các dự án đang được triển khai thuận lợi, hướng tới mục tiêu đón dòng khí đầu tiên trong thời gian sớm nhất. Mitsui sẵn sàng hỗ trợ Petrovietnam trong quá trình làm việc với JICA để triển khai các dự án nhà máy điện.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường tặng quà lưu niệm cho ông Makoto Sato.

Bên cạnh việc thúc đẩy chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn, ông Makoto Sato cho biết, Mitsui cũng quan tâm đến những định hướng phát triển mới của Petrovietnam, đặc biệt trong các lĩnh vực điện gió ngoài khơi, trung tâm dữ liệu và CCS. Đây đều là những lĩnh vực Mitsui có thế mạnh và kinh nghiệm triển khai tại nhiều thị trường. Do đó, Mitsui mong muốn cùng Petrovietnam tiếp tục trao đổi, nghiên cứu các cơ hội hợp tác, từng bước cụ thể hóa thành các dự án trong thời gian tới.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất giao các đơn vị đầu mối tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã thảo luận và duy trì cơ chế làm việc thường xuyên trong thời gian tới.

(Nguồn: Petrovietnam)