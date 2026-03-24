Hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc có cuộc tiếp Cao ủy châu Âu phụ trách quan hệ đối tác quốc tế Jozef Síkela đang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Cửa ngõ toàn cầu Việt Nam - EU (GGBIF).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò và vị thế của Liên minh châu Âu (EU) với tư cách là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, đi đầu trong việc thúc đẩy các xu hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng và thương mại tự do.

Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ các sáng kiến của EU vì phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, đặc biệt là Sáng kiến “Cửa ngõ toàn cầu” (Global Gateway).

Chia sẻ về quan hệ Việt Nam - EU, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng, trong bối cảnh hai bên vừa nâng cấp quan hệ, việc cụ thể hóa các thỏa thuận thông qua những chương trình, dự án hợp tác thiết thực, trong đó có GGBIF hôm nay, có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tạo động lực mới cho hợp tác hai bên.

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Cửa ngõ toàn cầu Việt Nam - EU. Ảnh: EU

Phó Thủ tướng đề nghị Cao ủy quan tâm, phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án trong khuôn khổ Global Gateway tại Việt Nam, tăng cường hợp tác phát triển, khuyến khích các doanh nghiệp EU đầu tư vào những dự án lớn tại Việt Nam.

Trong đó, Phó Thủ tướng đề cập đến việc đầu tư vào các Trung tâm tài chính quốc tế vừa được thiết lập tại TPHCM và Đà Nẵng, qua đó góp phần tăng cường hợp tác kết nối hạ tầng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nâng cao năng lực, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của EU.

Cao ủy Jozef Síkela bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua; đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ EU - Việt Nam, đặc biệt là việc thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa EU và Việt Nam.

Ông cho biết trong chuyến thăm có nhiều quan chức cấp hoạch định chính sách và nhiều doanh nghiệp quan trọng của EU, trong đó có Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB). Ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn của EU quan tâm hợp tác đầu tư, kinh doanh với Việt Nam trong các lĩnh vực như hạ tầng, kết nối giao thông, chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, số và tuần hoàn.

Cao ủy Síkela khẳng định EU coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN; cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, Việt Nam là đối tác rất tin cậy, hai bên chia sẻ nhiều giá trị về phát triển bền vững, phát triển con người; đã giảm 99% mức thuế quan để tạo thuận lợi cho trao đổi thương mại.

Hai bên cần tăng cường hợp tác đầu tư, kết nối hạ tầng, chuyển đổi năng lượng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ nền kinh tế xanh, số và tuần hoàn.

Sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng Cao ủy Jozef Síkela đồng chủ trì Diễn đàn GGBIF.

Ông Jozef Síkela đã công bố EU sẽ đầu tư hơn 560 triệu euro vào giao thông vận tải bền vững và năng lượng sạch tại Việt Nam. Cao ủy Síkela cho biết, gói đầu tư này cho thấy quan hệ đối tác EU với Việt Nam mang lại hiệu quả cho những điều quan trọng nhất như duy trì tăng trưởng kinh tế, đồng thời giảm ô nhiễm và tăng cường năng lượng sạch.

Ông đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, sở hữu dân số trẻ, nền công nghiệp vững mạnh và định hướng phát triển rõ ràng. Tuy nhiên, giai đoạn phát triển tiếp theo sẽ phụ thuộc vào 2 yếu tố then chốt là nguồn năng lượng đáng tin cậy và việc làm chất lượng.

Về các dự án cụ thể, khoản đầu tư trọng điểm đầu tiên là nhà máy thủy điện tích năng Bắc Ái với công suất 1.200 MW, tổng vốn khoảng 900 triệu euro (1,04 tỷ USD). Dự án này được kỳ vọng góp phần ổn định hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy của nguồn năng lượng tái tạo thông qua cơ chế tích trữ điện khi dư thừa và phát điện khi nhu cầu tăng cao.

EU cũng khởi động Cơ sở hỗ trợ giao thông bền vững mới trị giá 40 triệu euro (46 triệu USD), với mục tiêu huy động hơn 1 tỷ euro (1,16 tỷ USD) đầu tư vào lĩnh vực đường sắt và giao thông đô thị.