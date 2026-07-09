Thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội, ngày 9/7, Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm PGS. Tạ Hải Tùng, Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội giữ chức Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

PGS. Tạ Hải Tùng sẽ trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đại học Bách khoa Hà Nội kỳ vọng những mảng công tác trọng tâm này sẽ tạo ra bước đột phá, góp phần xây dựng nhà trường theo mô hình đại học nghiên cứu hiện đại.

Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn trao quyết định bổ nhiệm PGS. Tạ Hải Tùng giữ chức Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST

PGS. Tạ Hải Tùng sinh năm 1980 tại Hà Nội, là cựu sinh viên K43 ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư vào năm 2003, ông Tạ Hải Tùng bắt đầu công tác tại trường với vai trò giảng viên vào tháng 2/2004.