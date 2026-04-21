Hạn chế về chất lượng khám chữa bệnh

Chênh lệch trình độ chuyên môn có xu hướng ngày càng tăng dẫn tới quá tải tại các bệnh viện lớn, thậm chí là bệnh viện tư. Tỷ lệ % tiền từ túi người dân dành cho việc chăm sóc sức khỏe không thể giảm xuống.

Đơn cử việc lạm dụng chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng, chụp chiếu, phẫu thuật, thủ thuật đang là nỗi lo lắng, bức xúc của người dân. Chúng ta phải có chế tài đặc biệt trong lĩnh vực tương đối chuyên sâu phức tạp này. Các hội chuyên ngành cần đóng vai trò quyết định như thông lệ trên thế giới. Các hướng dẫn chuyên khoa phải được tuân thủ chặt chẽ. Hậu kiểm và phân xử tai biến y khoa sẽ là phương tiện bảo đảm hoạt động chuyên môn đi đúng quỹ đạo.

Cải cách và phát triển các hình thức BHYT phân mức đóng và khuyến khích các loại hình bảo hiểm khác đóng vai trò quan trọng trong giảm sử dụng tiền túi của người dân trong khám chữa bệnh.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu (đang chỉ tay) trong một ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Chưa nhiều đổi mới trong y tế dự phòng

Nhiều bệnh phát hiện muộn, quản lý bệnh mạn tính chưa tốt, dịch bệnh vẫn dễ lan rộng... dẫn đến quá tải bệnh viện, tỷ lệ tử vong cao và tốn kém chi phí nguồn lực của xã hội.

Bước đột phá là chủ trương khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân. Các địa phương đang triển khai rầm rộ, Bộ Y tế chuẩn bị ban hành hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ nhưng tính hiệu quả cần phải đặt lên đầu tiên. Cần phân theo lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp có hay không có bệnh nền...

Nhóm người có bệnh mạn tính đang theo dõi tại bệnh viện địa phương thì giao luôn cho cơ sở y tế này quy định khám toàn thể 6 tháng một lần để bảo đảm phát hiện các bệnh khác hoặc biến chứng của bệnh nền tiến triển. Hầu như tất cả người lớn tuổi đều có bệnh mạn tính như tăng huyết áp, mỡ máu, đái tháo đường... Chính vì vậy, cần mở rộng nhóm khám bệnh định kỳ này cho đến khi đạt 100% người trên 60 tuổi (nữ) và 62 tuổi (nam).

Thiếu hụt nhân lực y tế

Tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế ở một số địa phương cả về số lượng và chất lượng không đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Sắp tới khi chủ trương quản lý đầu ra (sát hạch lấy giấy phép hành nghề) áp dụng, chúng ta sẽ bất ngờ với chất lượng đào tạo chênh lệch giữa các trường đại học. Cần chấn chỉnh ngay từ bây giờ nếu không sẽ quá muộn, vì đến sang năm, kỳ sát hạch đầu tiên sẽ chính thức được thực hiện. Bộ Y tế cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát chất lượng kỳ thi tốt nghiệp bác sĩ ở tất cả các trường y trên toàn quốc.

Song song với đó nên có chế độ hỗ trợ học phí, học bổng để thu hút người học nghề y đặc biệt là điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên... đang rất thiếu hụt hiện nay. Tôi đã nhiều lần đề xuất bác sĩ nội trú cần có lương, đóng bảo hiểm xã hội ngay từ khi nhập học vì họ đã tốt nghiệp bác sĩ và đóng góp trong việc chăm sóc sức khỏe người dân.

Đối với vùng sâu vùng xa, rất cần chế độ đãi ngộ đặc biệt cho nhân viên y tế, chỉ có cách đó y tế cơ sở ở những nơi đặc biệt khó khăn mới có cơ may chuyển mình. Đi các vùng này tôi nhận thấy các thầy cô giáo đã phần nào yên tâm công tác nhờ những ưu đãi trong chính sách mới nhưng thu nhập của các y bác sĩ vẫn chưa có thay đổi rõ rệt.