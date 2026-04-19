Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TPHCM; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương về việc cảnh báo sản phẩm thực phẩm ăn dặm HiPP.

Theo văn bản, ngày 19/4, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo thông báo Công ty HiPP, nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức -Thụy Sĩ - cùng chuỗi siêu thị SPAR đã thu hồi toàn bộ sản phẩm hỗn hợp cà rốt và khoai tây (HiPP Vegetable Carrot with Potato), loại hũ 190 gram tại khoảng 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo. Lý do thu hồi là nghi ngờ sản phẩm này có chứa thuốc chuột.

Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm hũ ăn dặm HiPP.

Các địa phương cũng được giao làm việc với công ty công bố sản phẩm hũ ăn dặm HiPP (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Đồng thời các địa phương tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm hũ ăn dặm HiPP nêu trên và báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 27/4.

Cục An toàn thực phẩm cũng đã đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) yêu cầu các sàn thương mại điện tử và gian hàng liên quan ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên (nếu có tại Việt Nam), đồng thời gỡ bỏ thông tin sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định pháp luật.