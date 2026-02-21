Theo thông tin từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM, PGS.TS. Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thanh Khuyến qua đời ngày 21/2/2026 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

PGS.TS. Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thanh Khuyến là một trong những giảng viên đầu tiên tham gia giảng dạy tại Ban Hóa học, Khoa học Đại học Đường Sài Gòn năm 1954, khi Ban mới được thành lập. Trong suốt hơn 65 năm dành trọn cho sự nghiệp giáo dục, ông được ví như "thầy của những người thầy", với những đóng góp to lớn cho ngành Hóa học.

PGS.TS. Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thanh Khuyến thời trẻ. Ảnh tư liệu: Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM.

Sự ra đi của ông không chỉ là mất mát lớn đối với gia đình, người thân mà còn để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong tập thể giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và những ai từng được thầy dìu dắt trên hành trình khoa học.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM có tiền thân là Trường Cao đẳng Khoa học thuộc Viện Đại học Đông Dương, thành lập năm 1941. Từ năm 1947, trung tâm đào tạo được mở tại Sài Gòn và dần phát triển thành Trường Đại học Khoa học Sài Gòn - một trong những cơ sở đào tạo khoa học cơ bản quan trọng ở miền Nam trước năm 1975. Năm 1977, trường sáp nhập với Đại học Văn khoa để hình thành Trường Đại học Tổng hợp TPHCM. Đến năm 1996, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được tái lập trên cơ sở tách ra từ Đại học Tổng hợp và trở thành thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM.