Động lực phát triển kinh tế tư nhân

Cả nước hiện có hơn 940.000 doanh nghiệp tư nhân, khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, với lực lượng lao động lên tới hàng chục triệu người. Khu vực này đóng góp khoảng 50% GDP, 30% ngân sách và hơn 80% việc làm trên cả nước.

Phát biểu tại tọa đàm “Nghị quyết 68-NQ/TW: Động lực phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam” chiều 15/8, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, nhấn mạnh: Nếu được trao thêm cơ hội và môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, khu vực kinh tế tư nhân sẽ còn đóng góp lớn hơn nữa cho sự phát triển đất nước.

ĐBQH Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đánh giá, việc ra đời của Nghị quyết 68 đã thay đổi về chất khi những vướng mắc về thể chế trước kia đã được tháo bỏ tại ba điểm. Đó là: cắt giảm tối đa sự phiền hà, tăng sự bảo vệ, giảm rủi ro và khơi thông nguồn lực.

Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 68 không chỉ đơn thuần là tháo gỡ những rào cản trong môi trường kinh doanh, mà quan trọng là tạo ra sự thay đổi căn bản trong tư duy lập pháp và thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, theo ông Phan Đức Hiếu, nếu coi Nghị quyết 68 là “dấu mốc thứ ba” trong tiến trình phát triển kinh tế tư nhân thì yếu tố quyết định sẽ nằm ở khâu thực thi.

Ông dẫn chứng: "Thách thức lớn nhất hiện nay là khối lượng công việc cần thể chế hóa vẫn rất lớn. Ví dụ, việc cắt giảm 30% điều kiện kinh doanh hiện mới ở giai đoạn rà soát và thời gian tới sẽ cắt giảm tiếp. Hay có những việc, thậm chí không cần sửa luật vẫn có thể làm ngay".

PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tư nhân. Ảnh: KTDT

Trong khi đó, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, Trung ương giao cho kinh tế tư nhân sứ mệnh là động lực quan trọng nhất thì cần phải tìm mọi cách để họ thực thi được sứ mệnh ấy. Theo ông, đó là việc của nhà nước.

“Động lực phát triển kinh tế tư nhân chính là mấu chốt để Việt Nam có đuổi kịp thế giới hay không, chứ không phải đầu tư nước ngoài”, ông Thiên nhấn mạnh.

Chính vì thế, các cấp chính quyền phải nỗ lực để hỗ trợ cho kinh tế tư nhân đóng “tròn vai”.

Hà Nội có nhiều lợi thế cho doanh nghiệp tư nhân phát triển

GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, ĐBQH khoá XV, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng đánh giá, Hà Nội có nhiều lợi thế cho doanh nghiệp tư nhân phát triển như lợi thế về địa chính trị, ngoại giao. Đây còn là trung tâm phát triển của cả vùng phía Bắc.

Bên cạnh đó, thị trường Hà Nội đứng thứ hai cả nước, với dân số trên 10 triệu dân, trong đó, phần lớn là tầng lớp thu nhập cao. Thành phố cũng là nơi có nhiều nguồn nhân lực tốt nhất, nguồn lực về khoa học công nghệ... - tiềm năng rất lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Tuy nhiên, GS.TS Hoàng Văn Cường lưu ý, kinh tế tư nhân tại Hà Nội không chỉ chạy theo số lượng mà cần chú trọng thu hút và phát triển chất lượng. Các doanh nghiệp tư nhân phải tiên phong trong ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ.

Nghị quyết 68 tạo thêm “sân chơi” mới, giúp kinh tế tư nhân không chỉ phát triển độc lập mà còn có cơ hội tham gia các dự án quan trọng của Nhà nước. Trên địa bàn thành phố hiện có nhiều dự án tiềm năng để doanh nghiệp khai thác.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết Hà Nội đã có nhiều giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp như: cắt giảm mạnh thủ tục hành chính; bổ sung, hoàn thiện quy hoạch và công khai, minh bạch, bình đẳng trong kêu gọi đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng, năng lượng.

Đồng thời, thúc đẩy ba đột phá chiến lược gồm thể chế thông thoáng hơn, hạ tầng thông suốt hơn, nguồn nhân lực đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển mới; đồng thời tăng cường đối thoại, lắng nghe doanh nghiệp.

Thành phố cũng ban hành hơn 80 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030, tập trung vào quản trị, hạ tầng sản xuất, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ trọng điểm.

Hà Nội đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 có khoảng 230.000 doanh nghiệp thực tế hoạt động, đạt 27 doanh nghiệp/1.000 dân; khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 50-55% GRDP. Với kịch bản tăng trưởng và chỉ tiêu Thủ tướng giao, GRDP năm 2025 ước đạt khoảng 63,5 tỷ USD (tăng 8,5%).

Như vậy, đóng góp của khu vực tư nhân ước khoảng 31,8-35 tỷ USD. Đồng thời, khu vực này phấn đấu chiếm 45-50% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 55-60% lực lượng lao động.