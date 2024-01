Sáng 13/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ (0946.021.834; 0889.612.549…), giả danh lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang gọi đến số điện thoại của một số lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Các đối tượng thông báo người nghe điện thoại có liên quan đến vụ án, vụ việc công an đang điều tra để uy hiếp, đe dọa, gây áp lực can thiệp vào công việc nội bộ của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Người nghe điện thoại muốn được xem xét, tạo điều kiện, giúp đỡ thì phải làm theo hướng dẫn của các đối tượng. Nếu không được đáp ứng theo yêu cầu đối tượng sẽ lăng mạ, xúc phạm người nghe điện thoại.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, việc giả danh của các đối tượng gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của các lãnh đạo Công an tỉnh nói riêng và lực lượng công an tỉnh nói chung.

Để chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hành vi nêu trên, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến, thông báo phương thức, thủ đoạn của các đối tượng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết để nâng cao tinh thần cảnh giác.

Khi có cuộc điện thoại gọi đến tự nhận là cán bộ, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang, đề nghị không làm theo hướng dẫn của các đối tượng, không cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng... đồng thời, thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.