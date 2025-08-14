Ngày 14/8, ông Nguyễn Văn Long (46 tuổi, ở An Khánh, Hà Nội) chia sẻ với phóng viên câu chuyện “dở khóc dở cười” về việc liên tục bị gọi điện mời chào trúng “vé nghỉ dưỡng miễn phí” ở Nha Trang.

Theo ông Long, do gia đình có nhu cầu đi du lịch hè, mới đây ông lên mạng tìm kiếm thông tin về du lịch Nha Trang. Chỉ ít giờ sau, có người gọi điện tự xưng là nhân viên một công ty du lịch, hồ hởi thông báo: “Gia đình anh may mắn trúng 1 vé nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm hoàn toàn miễn phí tại Nha Trang. Chúng tôi còn biết gia đình anh có 4 người, gồm 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ”.

Khi ông thắc mắc vì sao mình “trúng thưởng”, đối tượng giải thích đó là kết quả “quay số ngẫu nhiên”. Mọi chi phí ăn uống, đi lại gia đình phải tự lo, nhưng... phải đặt cọc trước 5 triệu đồng để giữ phòng. Người này còn khẳng định sẽ hoàn lại tiền cọc ngay khi ông Long đến nhận phòng.

“Nghe xong, tôi liền đáp: Thế các em ‘đào lửa’ ở Campuchia chưa về à? – thế là họ tắt máy cái rụp”, ông Long kể lại. Không chỉ một lần, ông Long nhận còn được các cuộc gọi khác từ số lạ với kịch bản tương tự. Những lần như vậy, ông lại “trả miếng” bằng câu hỏi quen thuộc, khiến đối phương lập tức im lặng, chặn số.

Hàng tỷ đồng đã bị chiếm đoạt

Ngày 14/8, Công an TP Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiếp nhận 20 đơn trình báo, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa đảo khi đặt phòng du lịch. Ảnh: CACC

Các đối tượng thường lập website, fanpage giả mạo giao diện của resort, khách sạn, công ty du lịch nổi tiếng; chạy quảng cáo với hình ảnh bắt mắt, giá “siêu hời”, kèm hàng loạt bình luận “ảo” để tạo uy tín.

Khi có người đặt và chuyển tiền cọc, chúng sẽ viện đủ lý do như “ghi nhầm thông tin chuyển khoản” hoặc “tiền bị treo trên hệ thống” để dụ bị hại chuyển thêm. Thậm chí, mới đây, nhiều đối tượng còn yêu cầu nạn nhân tải ứng dụng giả mạo để “xác minh ví điện tử”, rồi chiếm quyền kiểm soát, rút sạch tiền.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân: Kiểm tra kỹ thông tin fanpage, cảnh giác với những quảng cáo đặt phòng có mức giá quá rẻ so với thị trường.

Nên so sánh giá trên nhiều nền tảng khác nhau để đảm bảo tính hợp lý, chỉ đặt phòng qua các nền tảng uy tín. Tuyệt đối không làm theo yêu cầu chuyển tiền cho các đối tượng với lý do như “sai cú pháp nhắn tin”, “bị treo tiền trên hệ thống”...

Không tải xuống các ứng dụng lạ hay nhấn vào các đường link không xác định từ bên thứ ba. Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần trực tiếp đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo hoặc gửi đơn qua đường bưu chính để được giải quyết theo quy định.

Ngoài ra, hãy thường xuyên chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè và cộng đồng để nâng cao nhận thức, phòng tránh các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.