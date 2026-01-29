Ngày 29/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng nghiệp vụ vừa điều tra, khám phá, bắt quả tang một vụ sản xuất cà phê nghi giả với số lượng lớn trên địa bàn.

Trước đó, ngày 27/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Bảo Lâm 3 tiến hành kiểm tra một xe ô tô tải có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng giả.

Thời điểm kiểm tra, xe do Trương Thành Tín (27 tuổi, trú phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, trên xe còn có hai người khác.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.056 gói cà phê thành phẩm, tổng khối lượng 528kg, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Qua đánh giá ban đầu, số cà phê này không bảo đảm chất lượng, có dấu hiệu là hàng giả.

Công an kiểm tra số hàng. Ảnh: N.X

Mở rộng xác minh, cơ quan công an tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất do ông Lương Viết Kiểm làm đại diện theo pháp luật, đặt tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Ông Kiểm thừa nhận số cà phê bị thu giữ trên xe tải là sản phẩm do cơ sở này sản xuất.

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 7.958 gói cà phê thành phẩm các loại, tổng khối lượng hơn 4,1 tấn; cùng hơn 3 tấn nguyên liệu và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Bước đầu, đại diện doanh nghiệp khai nhận đã chỉ đạo nhân viên trộn hạt đậu nành với cà phê nhân và hương liệu để sản xuất cà phê thành phẩm bán ra thị trường với giá rẻ.

Cơ quan công an xác định toàn bộ số cà phê trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, xâm hại quyền lợi người tiêu dùng và ảnh hưởng đến uy tín ngành cà phê địa phương.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.