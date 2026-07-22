Nỗi ám ảnh mang tên "làn da bị tổn thương"

Mong muốn làm đẹp nhanh chóng đã khiến không ít người rơi vào bẫy của các sản phẩm lột tẩy cấp tốc hoặc các thủ thuật xâm lấn kém chất lượng. Theo bác sĩ chuyên khoa của Phòng khám Veda Derma +, khi lớp màng lipid bảo vệ tự nhiên của da bị bong tróc, làn da trở nên mỏng yếu lộ mao mạch, rất nhạy cảm với ánh nắng, thời tiết và dễ dàng nổi mụn ồ ạt hoặc hình thành sẹo, nám khó chữa.

Phòng khám Veda Derma + theo đuổi triết lý “kiến tạo vẻ đẹp từ nền tảng sức khoẻ”

BS Nguyễn Hồng Hiếu - người chịu trách nhiệm chuyên môn tại Phòng khám chuyên khoa da liễu Veda Derma + chia sẻ: “Chúng tôi đã tiếp nhận nhiều ca tổn thương da ở mức nặng. Khi da đã mất đi hàng rào bảo vệ, mọi liệu trình làm đẹp mạnh bạo đều trở thành vô nghĩa. Bước đi tiên quyết và sống còn lúc này chỉ có thể là: phục hồi”.

Phương pháp trả lại sự nguyên bản cho làn da tổn thương

BS. Nguyễn Hồng Hiếu đưa ra phác đồ gồm 3 bước:

Dập tắt phản ứng viêm và kích ứng: Ứng dụng công nghệ cao như Plasma Lạnh có tác dụng kháng khuẩn, giảm sưng đỏ và làm dịu các vùng da đang bị tổn thương, giúp da khôi phục trạng thái cân bằng.

Veda Derma + cá nhân hoá các phác đồ để mang đến hiệu quả thực sự

Tái tạo hàng rào sinh học: Sử dụng các dưỡng chất, dược mỹ phẩm chuẩn y khoa kết hợp công nghệ đưa hoạt chất xuống sâu gốc da. Từ đó nuôi dưỡng lớp màng bảo vệ, giúp da khỏe lên từng ngày, giảm hẳn tình trạng nhạy cảm, châm chích.

Tăng sinh và làm dày cấu trúc da: Khi nền da đã ổn định, phác đồ sẽ tiếp tục kích thích sản sinh collagen tự nhiên, phục hồi độ đàn hồi và trả lại sự rạng rỡ, khỏe mạnh nguyên bản cho làn da.

Quy trình chuẩn y khoa - Điểm tựa niềm tin cho khách hàng

Đến với Veda Derma +, khách hàng không chỉ tìm lại được làn da khỏe mạnh mà còn được trải nghiệm dịch vụ chăm sóc cao cấp.

Veda Derma + chú trọng đầu tư vào trải nghiệm của khách hàng

Trong không gian Private Clinic sang trọng, tối giản, mọi phác đồ đều được tư vấn 1:1 bởi bác sĩ chuyên khoa. Bên cạnh mảng phục hồi da, Veda Derma + còn được biết là đơn vị uy tín về sẹo rỗ lâu năm và trẻ hóa da đa tầng, đang từng bước khẳng định vị thế của một phòng khám chuyên khoa da liễu dày dạn kinh nghiệm.

Phòng khám chuyên khoa da liễu Veda Derma + Địa chỉ: 185/33/1 Nguyễn Phúc Chu, P. Tân Sơn, TP.HCM

Hotline tư vấn & đặt lịch: 0812315056

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(Nguồn: Phòng khám Veda Derma +)