Chào mừng thành công của Lễ mở ký Công ước Hà Nội:

Ngày 17/11/2025, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã chủ trì, phối hợp với Phái đoàn các nước Áo, Úc, Ecuador, Cộng hoà Dominica, Lào, Nam Phi và Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) đồng tổ chức tiếp tân đối ngoại trọng thể chào mừng thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng và toạ đàm bàn tròn về thúc đẩy Công ước sớm có hiệu lực và đi vào thực thi hiệu quả thời gian tới.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các cơ quan Liên hợp quốc cùng gần 90 Đại sứ, Trưởng Phái đoàn và đại diện, chuyên gia các nước tại New York.

Lễ mở ký Công ước Hà Nội với số lượng các nước ký đông đảo nhất trong gần một thập kỷ qua.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Hà Nội đã thành công về mọi mặt.

Thành quả này có được là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nước chủ nhà với các cơ quan Liên hợp quốc, cũng như sự hợp tác, tham gia của 119 quốc gia, cùng nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế liên quan. Việc 72 quốc gia thành viên Liên hợp quốc ký Công ước tại Hà Nội là minh chứng thể hiện cam kết và sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với Công ước Hà Nội - văn kiện pháp lý toàn cầu đầu tiên về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm mạng.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc nhấn mạnh dấu mốc trên tạo tiền đề triển khai các bước tiếp theo nhằm đưa các quy định của Công ước Hà Nội thực sự đi vào đời sống quốc tế. Trong đó, các nước cần tiếp tục chung tay thúc đẩy thêm nhiều nước ký Công ước, các nước đã ký sớm phê chuẩn và nhất là, cần chuẩn bị điều kiện cần thiết ở các cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu để Công ước được thực thi hiệu quả ngay khi có hiệu lực.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt một lần nữa khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực, sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước, các cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế liên quan trong các bước triển khai tiếp theo để thúc đẩy sự tham gia rộng rãi, thực thi đầy đủ, thực chất Công ước Hà Nội trong thời gian tới.

Đại diện UNODC và Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc đánh giá cao vai trò chủ động, tích cực và tinh thần xây dựng của Việt Nam trong suốt quá trình đàm phán xây dựng Công ước, cũng như những đóng góp, đầu tư to lớn về nhân lực và vật lực trong năm vừa qua, góp phần tạo nên một Lễ mở ký lịch sử, với số lượng các nước ký đông đảo nhất trong gần một thập kỷ qua.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn các nước cùng các chuyên gia về tội phạm mạng và pháp lý từ các khu vực khác nhau đều đánh giá cao vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của Việt Nam qua sáng kiến đăng cai tổ chức Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước chống tội phạm mạng tại Hà Nội, khẳng định các đóng góp thực chất thời gian qua đã phản ánh cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và nỗ lực toàn cầu ứng phó với thách thức tội phạm mạng.

Nhiều đại biểu khẳng định Công ước Hà Nội là dấu mốc lịch sử đối với tiến trình hợp tác phòng chống tội phạm trong không gian mạng; thành công của Lễ mở ký với sự tham gia, ủng hộ của đông đảo các nước là khởi đầu thuận lợi để biến cam kết thành hành động, thông qua khuôn khổ pháp lý chung này để thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn cầu, chia sẻ trách nhiệm, cùng hướng đến một không gian mạng an toàn cho tất cả các nước và mọi người dân.