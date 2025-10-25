Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ mở ký Công ước cùng với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện gần 100 quốc gia, hơn 100 tổ chức quốc tế, khu vực.

Diễn ra từ ngày 25-26/10, chương trình bao gồm lễ mở ký và hội nghị cấp cao sẽ có 1 phiên thảo luận toàn thể, 1 phiên ký, 4 phiên thảo luận cấp cao và 4 phiên trao đổi bàn tròn, 1 gala dinner, triển lãm về công nghệ do Chính phủ Việt Nam và Ban Thư ký Liên Hợp Quốc phối hợp tổ chức.

Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc dự lễ mở ký công ước. Ảnh: TTXVN

Hôm nay sẽ diễn ra phiên thảo luận toàn thể do Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đồng điều hành; cùng với đó là các cuộc tiếp xúc song phương cấp cao, chuỗi sự kiện thảo luận bên lề về các chủ đề: "Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số"; "Hợp tác toàn cầu phòng, chống lừa đảo trực tuyến"; "Triển khai Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng: Nâng cao năng lực là trụ cột của hợp tác toàn cầu"; "Chia sẻ kinh nghiệm điều tra, thu thập chứng cứ điện tử trong các vụ việc liên quan đến tài sản ảo và rửa tiền".

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện ký kết văn kiện quốc tế của Liên Hợp Quốc, có quy mô, sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu; là sự kiện đối ngoại đa phương lớn, có ý nghĩa quan trọng với Việt Nam trong năm 2025.

Chủ tịch nước Lương Cường đón các trưởng đoàn

Theo quy định tại điều 64 của Công ước, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng được mở ký tại Thủ đô Hà Nội (Việt Nam) trong năm 2025 và có tên gọi là Công ước Hà Nội.

Tên gọi Công ước Hà Nội trong văn bản đã phản ánh sự ghi nhận đối với quá trình đóng góp của Việt Nam vào việc xây dựng văn kiện này, qua đó cho thấy việc đăng cai tổ chức lễ mở ký là bước đi cụ thể để khẳng định vị thế, thể hiện trách nhiệm và thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng của Chính phủ Việt Nam.

Chủ tịch nước cùng các đại biểu dự lễ mở ký công ước

Trong thông điệp nhân dịp Việt Nam đăng cai lễ mở ký công ước, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, với sự tham gia và cam kết của các quốc gia, lễ mở ký công ước tại Hà Nội sẽ trở thành dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên Hợp Quốc là trung tâm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm chống tội phạm mạng và xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, thượng tôn pháp luật, vì lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau.

Chia sẻ với báo chí, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh đây là lần đầu tiên một công ước đa phương toàn cầu, trong một lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm, gắn với địa danh của Việt Nam.