Trải qua gần 15 năm hình thành và phát triển, Phân bón Cà Mau đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu ngành phân bón Việt Nam, đồng hành cùng hàng triệu nông dân trên khắp mọi miền đất nước. Tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), thương hiệu mang đến bức tranh toàn diện về hệ sinh thái sản phẩm của mình, vừa quen thuộc, gần gũi, vừa cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ.

Gian hàng của Phân Bón Cà Mau thu hút nhiều khách hàng tới tham quan, trải nghiệm

Các sản phẩm chủ lực được giới thiệu gồm: Các sản phẩm Phân bón Cà Mau như Đạm Cà Mau, N46.Plus Cà Mau, Urea Bio Cà Mau, phân bón hữu cơ OM CAMAU vốn đã khẳng định chất lượng qua từng mùa vụ. Đặc biệt, dòng NPK Cà Mau với công thức đa dạng, phù hợp từng cây trồng và thổ nhưỡng, tiếp tục là niềm tự hào trong gian triển lãm. Trong đó, NPK Cà Mau 20-10-10 nổi bật với Công nghệ Poly Phosphate cùng dây chuyền sản xuất từ dịch Urea hóa lỏng tiên tiến hàng đầu châu Âu nên giàu lân đa hữu hiệu, hạt phân bón đồng đều dinh dưỡng, cây hấp thu hiệu quả, gia tăng năng suất. Bộ giải pháp dinh dưỡng toàn diện mang thương hiệu Phân bón Cà Mau giúp bà con nông dân dễ dàng canh tác theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây, phù hợp với đa dạng thổ nhưỡng, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng phân bón. Đây là cách thương hiệu mang lại giá trị thiết thực, đồng thời định hình vai trò “người tiên phong” trong chiến lược hiện đại hóa nông nghiệp Việt Nam.

Công nghệ tiên phong, dấu ấn của thời đại số

Nếu sản phẩm là nền tảng thì công nghệ chính là cánh tay nối dài đưa thương hiệu tiến bước. Tại gian triển lãm, Phân bón Cà Mau giới thiệu nhiều giải pháp số phù hợp với xu hướng nông nghiệp hiện đại.

Ứng dụng Anh Hai Cà Mau và App 2Nông không chỉ cung cấp thông tin thị trường chính xác, kỹ thuật canh tác hiện đại, dự báo mùa vụ, mà còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều chức năng, điển hình là chẩn đoán sâu bệnh cho cây trồng, trở thành “trợ lý” đắc lực cho người nông dân.

Ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc giaPetrovietnam Việt Nam ghé thăm gian hàng của Phân Bón Cà Mau trong ngày khai mạc Triển lãm Thành tựu Đất nước

Bên cạnh đó, trải nghiệm tham quan nhà máy trực tuyến cũng gây ấn tượng mạnh mẽ. Thông qua công nghệ thực tế ảo, khách tham quan có thể trực tiếp “dạo bước” trong khuôn viên nhà máy hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, chứng kiến quy trình sản xuất khép kín, nghiêm ngặt tại nhiều phân khu công nghệ cao. Đây là minh chứng rõ nét cho sự minh bạch, chuyên nghiệp, cũng như khát vọng hội nhập của doanh nghiệp. Ngoài ra, các sản phẩm Nông nghiệp đô thị - giải pháp xanh cho không gian sống hiện đại được Phân bón Cà Mau trình bày tại triển lãm cũng thu hút sự chú ý từ khách tham quan.

Đồng hành cùng nông nghiệp bền vững

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử mà còn mở ra khát vọng mới cho tương lai. Trong dòng chảy đó, sự hiện diện của Phân bón Cà Mau mang nhiều ý nghĩa: là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng giải pháp công nghệ, đồng thời khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với sự phát triển bền vững của quốc gia.

Với tầm nhìn dài hạn, Phân bón Cà Mau đặt mục tiêu không chỉ vững vàng ở vị thế là thương hiệu quốc gia mà còn tiếp tục vươn tầm quốc tế, góp phần nâng cao vị thế nông nghiệp Việt trên bản đồ thế giới. Triển lãm lần này vì thế không chỉ là nơi trưng bày, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ: Phân bón Cà Mau sẽ tiếp tục đồng hành cùng nông dân, cùng đất nước, trên hành trình xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững, trở thành nền tảng vững chắc cho sự phồn vinh của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

