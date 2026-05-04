Sự khác biệt đến từ tư duy "Làm thật - Giá trị thật"

Trong bối cảnh canh tác nông nghiệp ngày càng đòi hỏi cao về hiệu quả và sự an toàn, Công ty Phân bón Việt Nhật (JVF) vẫn kiên định với tầm nhìn "Sát cánh cùng nông dân, vun đắp một tương lai phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên". Thay vì lựa chọn cạnh tranh đơn thuần về giá, JVF chọn hướng đi tập trung vào chiều sâu: minh bạch hóa quy trình sản xuất bằng các chuẩn mực quốc tế.

JVF xác định giá trị cốt lõi là "Sạch" - khái niệm này không chỉ dừng lại ở sự vệ sinh nhà xưởng mà còn bao hàm sự trong sạch, minh bạch trong đạo đức kinh doanh. Để hiện thực hóa điều này, doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì cùng lúc 4 hệ thống quản lý tích hợp. Đây là sự đầu tư đòi hỏi nguồn lực lớn về tài chính, công nghệ và tính kỷ luật cao, tạo nên sự khác biệt rõ nét của JVF so với mặt bằng chung của thị trường.

Công tác kiểm định chất lượng nghiêm ngặt tại phòng kỹ thuật

"Giải mã" bộ 4 tiêu chuẩn - Bảo chứng niềm tin cho nhà nông

Việc sở hữu đồng bộ 4 chứng nhận ISO được xem là cơ sở vững chắc để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng: ISO 9001: Quản lý chất lượng - Đảm bảo quy trình sản xuất ổn định, chất lượng đồng nhất; ISO 17025: Năng lực Phòng thí nghiệm - Đảm bảo kết quả phân tích chính xác, trung thực; ISO 14001: Quản lý môi trường - Cam kết sản xuất đi đôi với bảo vệ hệ sinh thái; ISO 50001: Quản lý năng lượng - Tối ưu hóa hiệu suất, hướng tới sản xuất xanh.

Về cam kết chất lượng, JVF áp dụng ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng) để đảm bảo tính ổn định của quy trình, giúp sản phẩm đầu ra có độ đồng đều cao. Đặc biệt, ISO 17025 dành cho Phòng Thí Nghiệm là một điểm nhấn quan trọng về mặt kỹ thuật.

Trong ngành sản xuất phân bón, ISO 17025 là thước đo năng lực thử nghiệm. Chứng nhận này xác nhận Phòng Thí Nghiệm của JVF có đủ năng lực kỹ thuật để đưa ra các kết quả phân tích chính xác về hàm lượng dinh dưỡng (Đạm, Lân, Kali...). Điều này đồng nghĩa với việc các thông số công bố trên bao bì được kiểm chứng nghiêm ngặt, giúp bà con nông dân mua đúng sản phẩm với đúng hàm lượng dinh dưỡng đã cam kết.

Phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 giúp Phân bón Việt Nhật kiểm soát chặt chẽ hàm lượng dinh dưỡng trong từng lô sản phẩm

Song song đó, Phân bón Việt Nhật thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua ISO 14001 (Quản lý môi trường) và ISO 50001 (Quản lý năng lượng). Việc kiểm soát tác động môi trường và sử dụng năng lượng hiệu quả là minh chứng cho sứ mệnh "thúc đẩy nền nông nghiệp bền vững" mà công ty theo đuổi.

Các chứng nhận ISO Quốc tế của Công ty Phân Bón Việt Nhật

Từ tiêu chuẩn quốc tế đến những mùa màng bội thu

Mọi tiêu chuẩn quản lý cuối cùng đều hướng tới lợi ích thực tế cho người sử dụng. Với triết lý "Nông dân là trung tâm", hệ thống kiểm soát chất lượng của JVF giúp tạo ra những hạt phân bón có khả năng cung cấp dinh dưỡng tối ưu cho cây trồng, góp phần giảm thất thoát và lãng phí trong quá trình canh tác.

Sự minh bạch thông qua các chứng nhận quốc tế giúp các dòng sản phẩm phân bón JVF trở thành lựa chọn tin cậy. Các đại lý phân phối có cơ sở pháp lý và khoa học vững chắc để tư vấn, trong khi bà con nông dân có thể an tâm đầu tư cho mùa vụ, hạn chế các rủi ro liên quan đến vật tư kém chất lượng. Đây chính là cách JVF mang lại giá trị thực và hạnh phúc lâu dài cho khách hàng.

Sự ổn định về chất lượng của phân bón Việt Nhật (JVF) góp phần mang lại hiệu quả kinh tế bền vững cho bà con nông dân.

Với JVF, 4 chứng nhận ISO là tài sản vô hình quý giá, là nền tảng để thương hiệu tiếp tục hành trình kiến tạo những giá trị mới cho nông nghiệp Việt Nam. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, JVF cam kết tiếp tục nỗ lực cải tiến, sát cánh cùng nông dân và các đối tác để cùng nhau gặt hái những thành công bền vững.

Cán bộ kỹ thuật khảo sát và tư vấn tại vườn sầu riêng

Ngọc Minh