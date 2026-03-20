Trong thư, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cảm ơn về sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội đối với sự phát triển của ngành nông nghiệp và môi trường trong những năm vừa qua.

Bộ trưởng khẳng định, nhờ sự đóng góp đó, trong năm 2025 ngành nông nghiệp và môi trường đã bứt phá với GDP tăng 3,78%; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản lập kỷ lục 70,09 tỷ USD. Kết quả này khẳng định vị thế “trụ đỡ” vững chắc của ngành nông nghiệp và môi trường trước mọi khó khăn và thách thức, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển bền vững.

Năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường đang đứng trước những cơ hội lớn để bứt phá, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước. Tuy nhiên, tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp đã và đang gây ra những hệ lụy không nhỏ. Theo đó, cuộc xung đột làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng cao, trực tiếp tác động đến chi phí sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng kêu gọi doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp chia sẻ khó khăn với người sản xuất. Ảnh: BĐN

Trong bối cảnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định cần tập trung ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung vật tư nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất và logistics để bảo vệ người sản xuất, duy trì chuỗi xuất khẩu và tăng khả năng tự chủ dài hạn. Từ đó duy trì sản xuất, tăng cường và quản lý có hiệu quả nguồn lực về tài nguyên thiên nhiên, đất đai, khoáng sản để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và xuất khẩu toàn ngành năm 2026.

Theo đó, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng chủ động, linh hoạt ứng phó với sự biến động của môi trường kinh doanh, đồng thời chia sẻ khó khăn với người sản xuất trong thời điểm hiện nay trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Bộ kêu gọi các doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào (phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật...), doanh nghiệp logistics giữ ổn định hoặc giảm giá hàng hoá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước, hỗ trợ sản xuất.

Bộ trưởng đề nghị các doanh nghiệp duy trì ổn định việc thu mua nông sản, tăng cường mua dự trữ, chế biến trong những thời điểm chính vụ thu hoạch để tránh tình trạng “được mùa mất giá”, giúp người nông dân yên tâm sản xuất. Qua đó, duy trì ổn định nguồn cung nguyên liệu trong các giai đoạn tiếp theo.

Bộ trưởng cũng kêu gọi đẩy mạnh liên kết chuỗi và tiêu thụ nội địa, ưu tiên phát triển các mô hình liên kết chuỗi giá trị bền vững, bao tiêu sản phẩm cho hợp tác xã và nông dân. Trong bối cảnh logistics quốc tế khó khăn, đề nghị doanh nghiệp chú trọng hơn nữa thị trường nội địa theo tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời linh hoạt điều chỉnh đơn hàng xuất khẩu để thích ứng với tình hình mới.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tích cực tìm kiếm, mở rộng thị phần tại các thị trường tiềm năng như Đông Á, Nam Á, EU, châu Phi và châu Mỹ Latin để bù đắp cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột. Tiếp tục tận dụng hiệu quả các FTA đã ký kết để mở rộng thị phần. Tăng cường tham gia hội chợ, kết nối giao thương trực tuyến và phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới.

Các hiệp hội phát huy vai trò cầu nối, thường xuyên tổng hợp các “nút thắt” hoặc đề xuất về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, về tín dụng, thuế, logistics, bảo hiểm... gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp. Bộ trưởng cam kết sẽ lắng nghe, xử lý hoặc tham mưu Chính phủ tháo gỡ kịp thời các khó khăn của doanh nghiệp.