Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bát Xát (tỉnh Lào Cai) vừa cho ra mắt ứng dụng “Nông nghiệp thông minh Bát Xát”. Để khai thác, phát huy hiệu quả của ứng dụng, thời gian qua Trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ bà con nông dân cài đặt và sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Đội ngũ viên chức của Trung tâm đã trực tiếp xuống tận các thôn bản hỗ trợ người dân.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, người dân được hướng dẫn chi tiết cách cài đặt, đăng ký tài khoản và khai thác các tính năng cốt lõi của ứng dụng. Cụ thể, bà con có thể dễ dàng tra cứu kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; cập nhật liên tục giá cả thị trường và nhận tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia nông nghiệp giàu kinh nghiệm. Đây được xem là "cuốn cẩm nang số" hữu ích, giúp người dân tiếp cận nguồn thông tin chính thống và kịp thời, góp phần nâng cao năng suất cũng như chất lượng nông sản.

Để đảm bảo tính hiệu quả, đội ngũ viên chức của Trung tâm đã trực tiếp xuống tận các thôn bản, ưu tiên hỗ trợ những hộ gia đình lớn tuổi hoặc những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ. Bên cạnh đó, các buổi tập huấn ngắn cũng được tổ chức bài bản, giúp bà con xóa bỏ rào cản tâm lý và tự tin hơn khi ứng dụng công nghệ vào quy trình sản xuất thực tế.

Việc triển khai ứng dụng không chỉ giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian mà còn mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp địa phương theo hướng hiện đại và bền vững.

Thời gian gần đây, nông nghiệp thông minh đã trở thành chiến lược trọng tâm tại Bát Xát, giúp nâng cao giá trị sản xuất và thích ứng tốt với điều kiện địa hình, khí hậu đặc thù của vùng cao.

Tận dụng lợi thế về quỹ đất và khí hậu mát mẻ, địa phương đã bước đầu hình thành các mô hình trồng rau, dược liệu và cây ăn quả ôn đới ứng dụng công nghệ cao. Nhiều giải pháp tiên tiến như nhà kính, hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, cảm biến theo dõi độ ẩm và dinh dưỡng đất đã được đưa vào vận hành hiệu quả. Nhờ đó, người dân có thể kiểm soát tốt quá trình sinh trưởng của cây trồng, hạn chế tối đa rủi ro từ thời tiết. Đặc biệt, một số hợp tác xã đã áp dụng truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, giúp nâng cao uy tín và vị thế của nông sản Bát Xát trên thị trường.

Song song với đó, chính quyền địa phương cũng tích cực hỗ trợ đào tạo kỹ thuật, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm qua các nền tảng số. Sự chuyển dịch này không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế lâu dài tại địa phương.