Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định.

Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: chiến lược, quy hoạch và đầu tư phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể dục - thể thao, du lịch, xuất bản, thông tin và báo chí; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực nêu trên; xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tổ chức cán bộ; kế hoạch, tài chính; hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và Cục Hợp tác quốc tế, đồng thời theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác của ngành tại TP Hà Nội và TPHCM.

Thứ trưởng thường trực Lâm Thị Phương Thanh giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: báo chí, truyền thông; phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử; thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại; nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch; các đoàn thể.

Bà cũng theo dõi và chỉ đạo chuyên môn đối với Cục Báo chí; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại; Văn phòng Bộ, cùng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý (Báo Văn hóa; Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật; Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam).

Bà theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực công tác của ngành tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đông Bắc Bộ và đồng bằng Sông Hồng.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phụ trách lĩnh vực: nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; quản lý nhà nước về văn học; cải cách hành chính; quốc phòng - an ninh của Bộ. Ông trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan như: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh và Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, cùng các đơn vị sự nghiệp liên quan tại các địa phương và doanh nghiệp thuộc Bộ. Ông theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực công tác của ngành tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bộ.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: văn hóa cơ sở, gia đình, thư viện; văn hóa dân tộc; thi đua khen thưởng; giải quyết đơn thư, khiếu nại và tố cáo. Bà cũng trực tiếp chỉ đạo Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện; Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Bà cũng phụ trách các đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa TPHCM, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ.

Bà theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực công tác của ngành tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phụ trách các lĩnh vực: thể dục, thể thao; di sản văn hóa và bảo tàng. Ông theo dõi, chỉ đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Cục Di sản Văn hóa; các bảo tàng quốc gia và địa phương, khu di tích, cùng các cơ sở đào tạo thể dục thể thao và đơn vị sự nghiệp liên quan.

Ông theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực công tác của ngành tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ.

Thứ trưởng Hồ An Phong phụ trách du lịch, bản quyền tác giả, công nghiệp văn hóa, đổi mới và phát triển doanh nghiệp; xã hội hóa trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Ông theo dõi và chỉ đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và Cục Bản quyền tác giả cùng các trường cao đẳng du lịch và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Ông theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực công tác của ngành tại các tỉnh thuộc khu vực miền Trung.

Thứ trưởng Phan Tâm chịu trách nhiệm các lĩnh vực: xuất bản, in và phát hành; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch; khoa học công nghệ và môi trường; chuyển đổi số. Ông trực tiếp theo dõi Cục Xuất bản, In và Phát hành; Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường, cùng đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp liên quan.

Ông theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực công tác của ngành tại các tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ.