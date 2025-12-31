Chiều nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ. Theo đó, Thủ tướng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ VHTT-DL.

Đảng ủy Chính phủ chỉ định bà Lâm Thị Phương Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng thường trực Bộ VHTT-DL được Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Bà Lâm Thị Phương Thanh sinh năm 1967; Thạc sĩ Luật, Cử nhân Lịch sử; quê quán tỉnh Ninh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13.

Bà Lâm Thị Phương Thanh từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn khóa 8, 9; Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên trường học, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn...

Từ năm 2011, bà được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 12/2017, theo sự phân công của Bộ Chính trị, bà làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Năm 2020, bà tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 7/2021, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ trưởng VHTT-DL hiện nay là ông Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng VHTT-DL gồm các ông, bà: Lâm Thị Phương Thanh, Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong, Phan Tâm.



