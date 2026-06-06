Cuối tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Công văn số 1551 gửi các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, về việc tăng cường phát triển công dân số, tích hợp giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử VNeID phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Thống kê tính đến ngày 15/5/2026 cho thấy, toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 4,12 triệu công dân, trong đó hơn 3,8 triệu người đã được cấp căn cước công dân, đạt hơn 93%; trong số 3,1 triệu tài khoản định danh điện tử VNeID, 2,9 triệu tài khoản đã được kích hoạt. Tỉnh đang hướng tới mục tiêu bảo đảm 100% công dân từ đủ 6 tuổi trở lên được cấp căn cước; phấn đấu 95% công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 để tham gia các hoạt động số.

Trong tổng số 2,9 triệu tài khoản VNeID đã kích hoạt, mới có khoảng 1 triệu trường hợp tích hợp thẻ bảo hiểm y tế. Một số địa phương có tỷ lệ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế khá cao như xã Mỹ Thành đạt 63,3%, xã Mỹ Tịnh An đạt 61,2%, xã Hưng Thạnh đạt 61,4%, xã Chợ Gạo đạt 60,5% và xã An Thạnh Thủy đạt 59,9%. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn có tỷ lệ tích hợp còn thấp như xã Tân Điền đạt 17,6%, xã Phong Hòa đạt 19,7%, xã Lai Vung đạt 20,3% hay xã Tân Hộ Cơ đạt 21,1%.

Đối với tài khoản an sinh xã hội, toàn tỉnh mới có hơn 511 nghìn trường hợp đã tích hợp trên tổng số 2,8 triệu tài khoản đủ điều kiện, tương đương khoảng 18%.

Thời gian tới, các địa phương sẽ tập trung hướng dẫn người dân tích hợp các loại giấy tờ cá nhân lên ứng dụng VNeID như thẻ bảo hiểm y tế, tài khoản an sinh xã hội và các giấy tờ thiết yếu khác nhằm khai thác hiệu quả các tiện ích số.

Tỉnh Đồng Tháp đang tăng tốc phát triển công dân số.

UBND tỉnh Đồng Tháp xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển công dân số là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng các nền tảng số nhằm giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực số, kỹ năng số cho người dân.

Các xã, phường được yêu cầu xây dựng kế hoạch phát triển công dân số cụ thể, giao chỉ tiêu đến từng đơn vị, từng tổ công nghệ số cộng đồng; triển khai phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, bảo đảm từng hộ gia đình được tiếp cận, hướng dẫn cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, đồng thời hỗ trợ kích hoạt tài khoản sau khi được cấp.

Cùng với việc phổ cập VNeID, Đồng Tháp cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tham gia học tập, nghiên cứu và sử dụng nền tảng Bình dân học vụ số. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức số, kỹ năng số và khả năng sử dụng công nghệ của người dân trong môi trường số.

Nhằm nâng cao hiệu quả triển khai, UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục duy trì công tác cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2; đồng thời theo dõi, đôn đốc các sở, ngành và địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển công dân số.