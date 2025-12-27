Là khách mời đặc biệt của đêm nhạc, NSND Tự Long cho rằng mỗi người có một hành trình riêng, một số phận riêng. Khi chứng kiến khoảnh khắc Phan Đinh Tùng đứng giữa gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết, anh cảm nhận rõ giá trị của sự đủ đầy, hạnh phúc được vun đắp qua thời gian.

NSND Tự Long còn tạo bất ngờ khi mời ca sĩ Phan Đinh Tùng tham gia một tiểu phẩm ngẫu hứng theo phong cách của chương trình Ơn giời cậu đây rồi. Màn tung hứng mang đến nhiều tiếng cười và những tràng vỗ tay thích thú của khán giả trước khả năng ứng biến linh hoạt của nam ca sĩ.

NSND Tự Long xuất hiện trong đêm nhạc của Phan Đinh Tùng.

Sự xuất hiện của ca sĩ Tuấn Hưng với món quà dành tặng cho Phan Đinh Tùng và cả hai hoà giọng đầy cảm xúc trong ca khúc Nắm lấy tay anh cũng gây ấn tượng với khán giả. Ca sĩ Bằng Kiều, Hà Lê, Hoàng Hiệp với các tiết mục ca nhạc và lời chúc tốt đẹp nhất dành cho Phan Đinh Tùng đã mang đến bầu không khí thân tình, thể hiện sự gắn bó mạnh mẽ của các anh tài sau hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai.

Đinh show kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ với 26 ca khúc, chia thành 6 chương đưa khán giả trở lại những bản hit làm nên tên tuổi Phan Đinh Tùng như Sóng tình, Ngôi sao lẻ loi, Tình yêu diệu kỳ, Ngồi bên em… Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng cover lại các ca khúc đang được yêu mến như: Say một đời vì em, Bao tiền một mớ bình yên.

Ca sĩ Tuấn Hưng và Phan Đinh Tùng.

Phan Đinh Tùng cũng thể hiện khả năng hát tiếng Anh của mình thông qua loạt ca khúc Noel kinh điển như Silent Night, O Holy Night, Feliz Navidad... Ngay sau Người tình mùa đông, sự xuất hiện của bà xã Thái Ngọc Bích cùng hai con Noel và Noah mang theo những món quà và lời chúc mừng sinh nhật dễ thương dành cho Phan Đinh Tùng. Nam ca sĩ còn 'chơi trội'' khi tặng vợ nhẫn kim cương trong ngày sinh nhật lần thứ 50 của mình.

Khép lại Đinh show là mashup Happy birthday và Khúc hát mừng sinh nhật - ca khúc đinh, cũng là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp Phan Đinh Tùng. Nam ca sĩ cũng tuyên bố năm 2026 sẽ mang đến phiên bản Khúc hát mừng sinh nhật đặc biệt với sự góp mặt của 5 nghệ sĩ từ 5 châu lục cũng như hàng chục nghệ sĩ trong nước.

Bằng Kiều và Hoàng Hiệp xuất hiện trong đêm diễn của Phan Đinh Tùng.

Đinh show không chỉ là đêm nhạc mừng tuổi 50 mà còn là lời tri ân sâu sắc của Phan Đinh Tùng dành cho khán giả đã đồng hành suốt nhiều thập kỷ. Rõ ràng dẫu trải qua nhiều thập niên và nhiều thăng trầm, anh vẫn đủ sức giữ khán giả ở lại đến phút cuối cùng bằng chính âm nhạc và cảm xúc chân thành của mình.