Phan Đinh Tùng nổi tiếng với các ca khúc như: Anh còn nợ em, Dấu tình sầu, Khúc hát mừng sinh nhật... Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM, Phan Đinh Tùng gia nhập nhóm MTV và đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm với nghệ danh Trung Tùng. Năm 2001, MTV đạt đỉnh cao sự nghiệp qua loạt hit như: Áo xanh, Sóng tình...

Trước khi tham gia MTV, anh bộc lộ tài năng qua các sản phẩm âm nhạc cá nhân. Cuối năm 2003, Phan Đinh Tùng ra mắt album đầu tiên mang tên Phan Đinh Tùng - Những sáng tác đầu tay. Miệt mài với sự nghiệp âm nhạc, đến năm 2004, bài Khúc hát mừng sinh nhật của Phan Đinh Tùng trở nên nổi tiếng và gây bão làng nhạc Việt.

Hơn 20 năm, đây vẫn là bài hát về chủ đề sinh nhật được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Gần đây, Phan Đinh Tùng bất ngờ tái xuất trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và gây sốt trở lại.

Vợ của Phan Đinh Tùng là diễn viên Thái Ngọc Bích kém anh 12 tuổi. Họ kết hôn năm 2012 và có 2 con (1 gái và 1 trai). Thái Ngọc Bích từng là diễn viên, đã tham gia các phim: Gia tài bác sĩ, Cỏ đuôi gà, Anh em nhà bác sĩ... Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cô đã quyết định gác lại đam mê nghệ thuật để vun vén gia đình và hỗ trợ chồng trong sự nghiệp ca hát. Phan Đinh Tùng cũng ủng hộ vợ nếu có ngày cô muốn quay lại với nghệ thuật và sẵn sàng làm hậu phương cho cô.

Phan Đinh Tùng và Thái Ngọc Bích được biết đến với cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn. Mặc dù đã kết hôn nhiều năm, tình cảm của họ vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu. Thái Ngọc Bích từng chia sẻ rằng 5 năm đầu hôn nhân là giai đoạn khó khăn nhất nhưng nhờ tình yêu và sự thấu hiểu, họ đã cùng nhau vượt qua. Phan Đinh Tùng cũng luôn dành sự trân trọng và biết ơn cho những hy sinh của vợ, luôn ưu tiên gia đình và bù đắp cho bà xã.

Trong chương trình Khách sạn 5 sao, cả hai chia sẻ về nhau. Phan Đinh Tùng cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm với vợ trẻ - người con gái mà bạn bè muốn vun vén cho mình. Trong chương trình, Thái Ngọc Bích kể cơ duyên gặp chồng. Năm 2011, Phan Đinh Tùng đưa ca sĩ độc quyền của công ty là Thái Ngọc Bích tham gia gameshow Trò chơi âm nhạc của VTV3. Trong tập đó, Bích kể lại cơ duyên gặp Phan Đinh Tùng còn nam ca sĩ công bố với khán giả rằng đây là người mình sẽ cưới.

Thực hiện thử thách của chương trình, dưới sự hướng dẫn của Chef Thắng, nam ca sĩ vào bếp thái hành tây và carrot thật đẹp để trộn một đĩa salad tặng vợ. Phan Đinh Tùng còn tặng hoa Thái Ngọc Bích và dành cho cô cái nắm tay, nụ hôn tình cảm trên sóng truyền hình.

Cũng trong Khách sạn 5 sao, Phan Đinh Tùng cũng chia sẻ về Anh trai vượt ngàn chông gai, người anh em khiến mình ấn tượng và học hỏi được nhiều nhất. Nam ca sĩ cũng đồng thời trả lời câu hỏi: Trong môi trường showbiz – nơi mọi thứ có thể thay đổi nhanh – anh có tin vào khái niệm 'tình anh em thật sự' giữa các nghệ sĩ?