Ca sĩ Phương Thanh cùng Phan Đinh Tùng vừa giới thiệu đến khán giả MV Có lẽ nào (Thu cuối). Sản phẩm có sự tham gia của rapper Freaky, mang đến màu sắc hiện đại cho bản phối quen thuộc.

Trong ký ức khán giả, Phương Thanh luôn là giọng ca để lại dấu ấn riêng với phong cách gai góc, bản năng và giàu cảm xúc. Ở dự án lần này, nữ ca sĩ tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ khi kết hợp cùng Phan Đinh Tùng trong một bản tình ca đậm chất hoài niệm.

Phan Đinh Tùng chia sẻ tên gọi Có lẽ nào được lấy từ câu hát được xem là linh hồn của ca khúc Thu cuối. Đây cũng là chi tiết khiến nhiều khán giả xúc động bởi chỉ cần giai điệu vang lên, cả một miền ký ức tuổi trẻ như được khơi gợi.

Theo Phan Đinh Tùng, việc lựa chọn câu hát này làm tiêu đề cho phiên bản mới nhằm giữ trọn tinh thần day dứt, sâu lắng vốn có của bài hát.

Nếu Thu cuối trước đây gắn với những rung động đầu đời thì Có lẽ nào (Thu cuối) ở phiên bản hiện tại lại phản ánh tâm trạng của những người đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Sự từng trải trong giọng hát của Phan Đinh Tùng hòa quyện cùng màu sắc cá tính, mạnh mẽ của Phương Thanh đã tạo nên không gian âm nhạc vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Chia sẻ với VietNamNet về việc mời ca sĩ Phương Thanh góp mặt trong MV, Phan Đinh Tùng nói nữ ca sĩ là người có dấu ấn đặc biệt đối với anh: "Phương Thanh từng giúp đỡ rất nhiều nghệ sĩ trẻ khi gặp khó khăn, kể cả tài chính. Tôi cũng không ngoại lệ. Ngày mới vào nghề, Phan Đinh Tùng là cái chưa ai biết tới nhưng khi gặp biến cố về sức khoẻ, chị Thanh đã thăm hỏi và cho tôi số tiền lớn. Ân tình đó khiến tôi không bao giờ quên và đó cũng là lý do chị em tôi gắn kết với nhau suốt hơn 10 năm qua".

Bên cạnh đó, phần thể hiện của rapper Freaky được xem là điểm nhấn đáng chú ý. Chất rap hiện đại được lồng ghép khéo léo, không làm mất đi tinh thần lãng mạn của ca khúc mà còn góp phần kết nối quá khứ với hiện tại, giúp sản phẩm tiếp cận đa dạng đối tượng khán giả.

Không đơn thuần là một bản làm lại, Có lẽ nào (Thu cuối) được xem như cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ âm nhạc, là sự đối thoại giữa hoài niệm và hơi thở đương đại. Qua đó, các nghệ sĩ mong muốn mang đến cho người nghe một hành trình cảm xúc, nơi ký ức được nhìn lại bằng sự trân trọng và bình thản.