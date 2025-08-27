Trong bối cảnh sáp nhập hành chính, nhiều khu vực chuyển mình mạnh mẽ, hình thành những cực tăng trưởng mới về kinh tế và hạ tầng. Nhìn về cửa ngõ phía tây TP. HCM, dự án E.City Tân Đức là một khu vực nổi bật, như một đô thị thế hệ mới, hội tụ đầy đủ tiện ích từ giáo dục, y tế, thương mại, giải trí cho đến văn hóa cộng đồng.

Tại đây không gian sống được quy hoạch hài hòa và An Khang chính là phân khu tiên phong, tạo nền móng cho một cộng đồng cư dân văn minh, khởi động phong cách sống bền vững.

E.City - Đô thị tiện ích toàn diện, kiến tạo lối sống văn minh

Mỗi năm, khu vực cửa ngõ phía tây TP. HCM đón hơn 10.000 cư dân mới và sự hiện diện của 13 khu công nghiệp quy mô lớn, kéo theo nhu cầu an cư, kinh doanh và tận hưởng cuộc sống ngày càng gia tăng. Đón bắt làn sóng ấy, dự án E.City Tân Đức mang đến chuẩn sống xanh, đủ đầy tiện ích cho cộng đồng hiện đại.

Giáo dục: Nuôi dưỡng tri thức, mở lối tương lai

Nằm ngay trung tâm phân khu, Đại học Tân Tạo (TTU) hiện diện như một biểu tượng cho sự phát triển bền vững và tầm nhìn dài hạn.

Hệ thống phòng lab, bệnh viện đại học, trung tâm nghiên cứu công nghệ cao góp phần tạo nên giá trị gia tăng khác biệt cho bất động sản nơi đây.

Y tế: Sức khỏe an khang, sống vui mỗi ngày

Ngay trong nội khu, Trung tâm y khoa và Bệnh viện đại học tiên tiến mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao, giúp cư dân tiếp cận chăm sóc sức khỏe toàn diện mà không phải di chuyển xa. Hạ tầng y tế bài bản cũng là yếu tố bảo chứng giá trị dài hạn cho khu đô thị, yếu tố mà các nhà đầu tư thông thái luôn tìm kiếm.

Giải trí & Văn hoá: Gắn kết cộng đồng, lan toả bản sắc

E.City không chỉ có những dãy nhà và tuyến đường; đó là một hệ sinh thái sống động đậm chất miền Tây. Quảng trường trung tâm là nơi diễn ra hoạt động nghệ thuật; các lễ hội sông nước. Trẻ em được học vẽ tranh trên lá dừa, làm diều tre - những trải nghiệm vừa giải trí vừa giáo dục giá trị truyền thống.

Sinh thái: Tận hưởng thiên nhiên giữa lòng thành phố

E.City được “ôm ấp” bởi hệ thống sông hồ, cây xanh trải dài. Mỗi bước chân là một cuộc dạo chơi trong thiên nhiên: sáng dạo dưới hàng cây rợp bóng, chiều rảo bước bên dòng Nam Tước. Đây không chỉ là chốn ở, mà là nơi con người và thiên nhiên hòa quyện.

An Khang - Phân khu khởi tạo nhịp sống mới

An Khang chính là “trái tim” của E.City. Đây là phân khu thương mại kết hợp an cư tiên phong, hội đủ ưu thế để tạo nên nhịp sống sôi động và giá trị đầu tư bền vững.

Nằm trên trục giao thương sôi động, An Khang vừa là điểm đến thương mại nhộn nhịp, vừa là chốn ở thể hiện phong cách sống hiện đại. Với quy hoạch đồng bộ và vai trò “cửa ngõ giao thương”, An Khang là hạt nhân kích hoạt sức sống cho toàn khu vực.

Ngoài ra, An Khang còn có thiết kế shophouse mặt tiền đón trọn dòng khách từ 13 khu công nghiệp lân cận, tầng trệt thuận tiện kinh doanh, tầng trên an cư, tạo nên mô hình sống, làm việc, tận hưởng, tất cả trong một.

Không gian mở của phân khu này khuyến khích sự kết nối và sẻ chia, nơi những cư dân vừa là chủ nhân thương mại, vừa là hạt nhân hình thành văn hoá cộng đồng văn minh, hiện đại và gắn kết.

Mỗi mùa gió về, trong tương lai, cả gia đình có thể cùng nhau thả diều trên bãi cỏ rộng; mỗi dịp lễ hội, ánh đèn hoa đăng soi bóng dòng sông,... Những khoảnh khắc bình dị ấy trở thành “dấu ấn cộng đồng” bất kỳ khu đô thị hiện đại nào cũng ao ước có được.

