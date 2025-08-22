UBND TPHCM vừa công bố danh sách 48 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu.

Việc công bố danh sách này được thực hiện theo đề xuất của Sở Xây dựng và ý kiến của Bộ Quốc phòng, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an.

Về vị trí, 48 dự án trong danh sách tập trung ở hai khu vực chính. Cụ thể, phường Tân Mỹ và Tân Hưng (quận 7 cũ) có 43 dự án; 5 dự án còn lại nằm tại phường Cát Lái và Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ).

Một số dự án tiêu biểu trong danh sách gồm: The Prive của CTCP Tập đoàn Đất Xanh; Vista Verde của CapitaLand; khu nhà ở Bình Trưng Đông do liên doanh giữa Khang Điền và CVH Cayman làm chủ đầu tư; hay The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng...

Danh sách các dự án cụ thể như sau:

Trước đó, đầu tháng 7/2025, UBND TPHCM đã công bố danh sách 17 dự án đầu tư xây dựng nhà ở nằm trong khu vực người nước ngoài được phép sở hữu.

Đồng thời, chính quyền thành phố giao các sở, ngành liên quan kiểm tra 4 dự án mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở.

Các dự án này bao gồm: Hưng Vượng 2 - R13, phường Tân Hưng; Hưng Vượng 1 - R16, phường Tân Hưng; Star Hill - khu C15B, phường Tân Mỹ do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư và dự án The Prince Residence, phường Phú Nhuận của CTCP The Prince Residence.