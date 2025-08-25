Một chuyên viên thực hiện công tác cấp phép xây dựng tại một xã ở Hà Nội cho biết, trong quá trình cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn, khi triển khai theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vẫn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý cần xin ý kiến hướng dẫn, giải quyết.

Dù đã gửi văn bản tới Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng TP Hà Nội để xin hướng dẫn, nhưng vẫn còn một số nội dung chưa rõ, cần được xem xét thêm.

Cụ thể, trên địa bàn xã hiện có một số dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thuộc khu vực có quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn. Các dự án này chỉ đầu tư hạ tầng (giao thông, san nền, cấp thoát nước, chiếu sáng...) chứ không xây dựng nhà ở. Người dân sau khi trúng đấu giá sẽ tự xây dựng nhà theo quy hoạch chi tiết đã phê duyệt, trong đó có đầy đủ thông số như tầng cao, mật độ xây dựng, cốt nền tầng 1, hệ số sử dụng đất.

Theo trả lời của Sở Xây dựng TP, dù trên địa bàn xã đã có quy hoạch chi tiết 1/500, nhưng việc xây dựng nhà ở riêng lẻ không thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng. Điều kiện để được miễn là công trình phải nằm trong dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan chuyên môn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, hoặc trong khu vực đã có thiết kế đô thị được phê duyệt.

Nói một cách dễ hiểu, các công trình nhà ở riêng lẻ trong các khu đô thị, dự án có sẵn thiết kế chi tiết thì mới được miễn giấy phép.

Vị chuyên viên thắc mắc, Sở hướng dẫn như vậy có đúng không để từ đó, cơ sở hướng dẫn người dân trong công tác cấp phép xây dựng.

Một khu đất đấu giá ở Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với dự án khu dân cư với mục tiêu đầu tư xây dựng hạ tầng và chuyển nhượng đất cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở, có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, khi người dân nhận chuyển nhượng đất và tự xây dựng nhà ở không thuộc đối tượng quy định.

“Người dân phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình”, Bộ Xây dựng thông tin.

Trên cơ sở đó, Bộ đề nghị công dân nghiên cứu, đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, Bộ Xây dựng cũng trả lời công dân ở xã Phúc Lộc (Hà Nội) về việc có phải xin giấy phép xây dựng và yêu cầu phải có bản vẽ khi xây nhà dưới 3 tầng tại khu vực này không.

Bộ Xây dựng dẫn quy định tại điểm i khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Theo đó, các trường hợp thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng gồm: công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và nằm ngoài khu vực có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt.

Ngoài ra, còn có công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.