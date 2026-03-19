Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới - Phần Lan - đang triển khai chương trình đặc biệt nhằm lan tỏa "bí quyết" của mình đến bạn bè quốc tế.

Thông qua chiến dịch do Visit Finland - cơ quan quốc gia phụ trách quảng bá du lịch Phần Lan tổ chức, du khách toàn cầu có cơ hội nhận một chuyến du lịch miễn phí kéo dài 7 ngày để trải nghiệm mùa hè theo phong cách người bản địa.

Chuyến đi sẽ diễn ra vào tháng 6/2026 tại vùng hồ Lakeland - nơi được ví như một "viên ngọc ẩn" của du lịch Phần Lan.

Đây là địa điểm nghỉ dưỡng mùa hè lý tưởng bậc nhất của người dân địa phương. Vào mùa hè, mọi người thường đổ về vùng Lakeland để "sống chậm", tái tạo năng lượng và hòa mình vào thiên nhiên.

Chương trình trải nghiệm miễn phí kéo dài 1 tuần sẽ đưa du khách vào nhịp sống mùa hè đặc trưng của người Phần Lan.

Du khách có thể thức dậy theo cách mình muốn, tham gia các hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, đạp xe, gặp gỡ bạn bè, thưởng thức tiệc nướng, xông hơi truyền thống và thư giãn bên hồ nước. Những hoạt động giản dị nhưng gần gũi với thiên nhiên này được cho là chìa khóa tạo nên cảm giác hạnh phúc bền vững.

Cách đăng ký như thế nào?

Để tham gia chương trình, ứng viên cần thực hiện 2 bước đơn giản. Đầu tiên, người đăng ký phải hoàn thành thử thách trên mạng xã hội (Instagram hoặc TikTok) cùng với người đồng hành.

Bạn và người đồng hành quay video bằng tiếng Anh, giới thiệu bản thân và bày tỏ suy nghĩ của mình về một kỳ nghỉ hè tại vùng hồ Phần Lan. Bài đăng có kèm hashtag theo quy định của chương trình.

Sau đó, ứng viên điền vào mẫu đơn đăng ký trực tuyến trên trang web chilllikeafinn và đính kèm liên kết bài đăng của mình.

Chương trình mở cửa cho tất cả du khách trên toàn thế giới từ 18 tuổi trở lên. Mỗi hồ sơ đăng ký cần có một cặp tham gia, có thể là người yêu, bạn bè, người thân hoặc bất kỳ ai đồng hành cùng bạn. Một trong hai người phải có bằng lái xe hợp lệ.

Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 29/3/2026. Chương trình sẽ lựa chọn ra 6 cặp đôi để tham gia trải nghiệm.

Những người được lựa chọn sẽ có cơ hội trải nghiệm một mùa hè "đúng chất Phần Lan", nơi mà theo người dân địa phương, chỉ cần sống chậm lại và hòa mình vào thiên nhiên trong vài tuần cũng đủ để tái tạo năng lượng cho cả năm còn lại.