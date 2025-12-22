Giải pháp quản lý nhân sự toàn diện trong thời đại số

Trong kỷ nguyên số, quản lý nhân sự không chỉ dừng lại ở chấm công hay tính lương mà còn là bài toán tối ưu chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm nhân viên. EasyHRM mang đến một giải pháp quản lý nhân sự hiện đại, giúp doanh nghiệp vận hành một cách trơn tru và hiệu quả hơn.

EasyHRM nằm trong hệ sinh thái phần mềm Softdreams - doanh nghiệp công nghệ được thành lập từ năm 2012, cung cấp các giải pháp số hóa cho doanh nghiệp. Với hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Softdreams đã xây dựng được hệ sinh thái 12 phần mềm đáp ứng nhu cầu quản lý nhân sự, kế toán, bán hàng, hóa đơn điện tử và nhiều lĩnh vực khác giúp doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi số thành công.

Đến nay, EasyHRM đang phục vụ gần 200.000 người dùng trên cả nước với nhiều tính năng hiện đại như chấm công nhận diện khuôn mặt bằng AI, tính lương tự động, hợp đồng điện tử, quản lý hồ sơ, quản lý công việc, bảo hiểm xã hội, tuyển dụng, đánh giá nhân sự... Với việc tích hợp công nghệ AI và dữ liệu phân tích chuyên sâu, EasyHRM không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý nhân sự hiệu quả hơn mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp và hiện đại.

EasyHRM đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam

EasyHRM đã và đang khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực quản lý nhân sự bằng việc phục vụ đa dạng các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Từ doanh nghiệp ngành sản xuất, FDI, SMEs, y tế, giáo dục, nhà hàng, cửa hàng...

Trong lĩnh vực sản xuất - thương mại, EasyHRM tự hào đồng hành cùng những doanh nghiệp lớn như chuỗi siêu thị Con Cưng, Golden Victory 10.000 . và Dihafo 6.000 NLĐ. Với những doanh nghiệp nơi số lượng lao động có thể lên tới hàng trăm, hàng chục nghìn người, việc quản lý hồ sơ nhân sự trở thành một bài toán hóc búa.

Với đặc thù lực lượng lao động phổ thông chiếm tỷ lệ lớn, bài toán quản lý hồ sơ và đảm bảo tính minh bạch trở nên phức tạp hơn. EasyHRM không chỉ giúp vận hành nhân sự trơn tru, chính xác mà còn tích hợp hợp đồng lao động điện tử, đơn giản hóa quy trình ký kết và lưu trữ, kết hợp thiết bị xác thực CCCD để đảm bảo tính chính xác và bảo mật trong quản lý thông tin nhân sự.

EasyHRM còn được tin tưởng trong ngành y tế. Phần mềm đang hỗ trợ nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Hà Thành, Bệnh viện Phổi Hải Phòng, Bệnh viện Nhi Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc,... giúp tối ưu hóa công tác quản lý nhân sự trong môi trường đặc thù của ngành y.

Tiêu biểu, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn với 1.200 nhân viên và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương với 500 nhân sự đang sử dụng EasyHRM để tự động hóa quy trình quản lý. Phần mềm không chỉ hỗ trợ theo dõi lịch trực, chấm công, tính lương, đánh giá hiệu suất mà còn giúp quản lý hồ sơ nhân viên một cách khoa học, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận. Nhờ đó, các bệnh viện có thể tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Không chỉ đáp ứng yêu cầu cao các doanh nghiệp lớn, EasyHRM còn chứng tỏ tính linh hoạt khi phục vụ cả những doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ. Dù là một quán cà phê mới khởi nghiệp hay một công ty SMEs đang mở rộng, EasyHRM đều có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể, không cần đầu tư quá nhiều chi phí và nguồn lực. Chủ cửa hàng hay phòng nhân sự doanh nghiệp đều có thể dễ dàng quản lý nhân sự với tính năng chấm công, tính lương, tuyển dụng, quản lý công việc…

EasyHRM hợp tác để phát triển và vươn xa

Với công nghệ sản phẩm vượt trội, EasyHRM tự hào là đối tác kinh doanh của Viettel - Tập đoàn viễn thông hàng đầu Việt Nam. Sự hợp tác này không chỉ khẳng định chất lượng và uy tín của EasyHRM, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nhiều khách hàng và phục vụ nhiều doanh nghiệp hơn trên toàn quốc.

Mục tiêu chinh phục 50.000 doanh nghiệp trong tương lai gần, EasyHRM tiếp tục ứng dụng công nghệ hiện đại và nâng cao trải nghiệm người dùng. Trên hành trình này, EasyHRM cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt, mang đến những giải pháp hiện đại, linh hoạt và phù hợp nhất, góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Thông tin chi tiết về các giải pháp quản trị nhân sự của EasyHRM tại: https://easyhrm.vn

(Nguồn: Công ty Cổ phần SoftDreams)