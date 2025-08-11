Theo Sohu, anh Đổng Tường sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo tại Hồ Nam (Trung Quốc). Bỏ học sớm, anh rời quê, đi làm trong một nhà máy điện tử. Một thời gian sau, anh trở về quê chăm sóc cha mẹ già yếu.

Qua mai mối, anh kết hôn với chị Giang Tiểu Linh và có 2 con, gồm 1 trai và 1 gái.

Cuộc sống vốn đã khó khăn, áp lực kinh tế ngày càng lớn. Để cải thiện thu nhập, Đổng Tường học lái xe tải, ngày đêm bươn chải tích cóp. Sau nhiều năm, anh dành dụm được hơn 100.000 NDT (khoảng 360 triệu đồng).

Tuy nhiên, hôn nhân của anh và vợ lại không êm đềm. Sau một thời gian chung sống, tình cảm vợ chồng rạn nứt vì chị Linh không đi làm, chỉ ở nhà chăm con nhưng ngày càng lười biếng và thờ ơ với gia đình.

Mâu thuẫn leo thang, chị Linh chủ động nộp đơn ly hôn. Trong thời gian chờ tòa giải quyết, hai người sống ly thân. Đúng lúc ấy, cuộc đời Đổng Tường bất ngờ rẽ sang một hướng khác.

Bố mẹ anh nhận được 800.000 NDT (khoảng 2,9 tỷ đồng) tiền đền bù giải tỏa đất và giao toàn bộ cho anh cất giữ. Nhờ đó, cộng thêm khoản tiền tiết kiệm trước đó, tài khoản của Đổng Tường tăng lên hơn 900.000 NDT (hơn 3 tỷ đồng).

Nhưng cũng vào thời điểm này, anh phát hiện mình bị ung thư vòm họng giai đoạn giữa. Ban đầu, anh vô cùng tuyệt vọng nhưng nghĩ đến số tiền tích lũy cùng khoản bố mẹ cho, anh phần nào vững tin để chữa bệnh và lo cho tương lai.

Ngay khi biết gia đình anh Tường nhận được khoản tiền bồi thường lớn, chị Linh tìm cách quay lại. Chị tỏ ra quan tâm, chăm sóc khi biết chồng mắc bệnh. Tin vào sự thay đổi đó của vợ, Đổng Tường đồng ý hàn gắn.

Anh Đổng Tường đau khổ vì bị vợ lợi dụng. Ảnh: Sohu

Bi kịch xảy ra khi mới đây, anh ra ngân hàng rút tiền chữa bệnh và phát hiện tài khoản chỉ còn… 1,5 NDT (hơn 5.000 đồng). Sao kê cho thấy toàn bộ 900.000 NDT đã bị rút nhiều lần bởi một phụ nữ.

Trở về nhà, Đổng Tường lập tức đối chất với chị Linh. Hai bên cãi vã nảy lửa. Sau cùng, chị Linh thừa nhận đã rút toàn bộ số tiền với lý do bệnh của chồng “không chắc chữa khỏi”, nếu tiêu hết tiền sẽ “kéo cả nhà xuống”.

Chị đồng ý trả lại một nửa và lạnh lùng yêu cầu ly hôn, chấm dứt tất cả.

Đổng Tường cay đắng nhận ra, với chị Linh, tiền bạc quan trọng hơn tình nghĩa. Khi anh bệnh tật, chị sẵn sàng bỏ mặc cũng vì tiền. Anh nghi ngờ rằng, ngay từ khi đề nghị quay lại, chị đã nhắm vào khoản tiền đền bù giải tỏa.

Anh không dám tin vợ lại có thể đối xử với mình như vậy. Ảnh: Sohu

Hiện, anh Tường quyết định chỉ tập trung giành lại phần tiền của mình để chữa bệnh, còn lại “chấp nhận số phận”. Vụ việc đang gây tranh luận gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc về đạo đức và trách nhiệm trong hôn nhân.