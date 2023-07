Tập thể người yêu ngỡ ngàng khi phát hiện sự thật đắng lòng

Kim Anh (27 tuổi, Hà Nội) từng định nhắm mắt cho qua khi biết người đàn ông mình quen trên Tinder là “kẻ săn mồi” chuyên nghiệp. Nhưng khi biết số nạn nhân của hắn ta có thể lên tới 50 phụ nữ, cô đã mạnh dạn lên tiếng trên một hội nhóm dành cho cộng đồng người dùng Tinder.

Kim Anh viết: “Đây là tập hợp hội người yêu của S. cùng lên tiếng”.

Theo lời Kim Anh, lần đầu tiên gặp nhau, S. đã nói yêu cô. “Anh có cảm giác em như gia đình của anh, như người thân của anh vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của em, anh đã có cảm giác rất khác với những cô gái anh từng gặp… Anh đã nghĩ rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật, chưa từng có ai khiến anh trở nên như vậy”.

Đó là những lời đường mật mà Kim Anh cho rằng S. đã “rót” vào tai tất cả các cô gái mà hắn từng quen trên Tinder.

Với các cô gái, S. đều diễn chung một chiêu bài tán tỉnh.

S. luôn có một “công thức” tán tỉnh với tất cả các cô gái, bằng cách gửi bức ảnh cô gái chụp ở đâu đó rồi mở đầu là: “Cho anh hỏi đây là đâu vậy em?”. Chỉ đợi “con mồi” trả lời, "chuyến đi săn" của S. sẽ bắt đầu.

Để hấp dẫn các cô gái trẻ, S. tạo dựng cho mình một hình ảnh rất hoàn hảo: phong cách trưởng thành, có học thức, làm ngành công nghệ thông tin, là chủ doanh nghiệp khởi nghiệp, một lúc quản lý hàng chục dự án… Với mỗi cô gái, anh ta lại khai một số tuổi khác nhau.

Trong lần đầu tiên gặp gỡ, S. thường dùng chiêu bài quên ví, bị công an bắt xe, chuyển khoản bị lỗi… để không phải trả tiền cà phê.

“Gặp nhau đôi ba lần là anh ta gạ gẫm nắm tay, lên giường… nhưng không bao giờ dùng biện pháp an toàn. Câu cửa miệng của anh ta luôn là: ‘Anh là người có trách nhiệm, em có thể tin tưởng anh’, ‘Anh và em đều là người trưởng thành rồi, mình không cần phải cồng kềnh quá đâu’”...

Nhưng Kim Anh cho biết, một nạn nhân của S. kể với cô rằng khi cô gái này thông báo có bầu thì S. lấy lý do để chối bỏ trách nhiệm hoặc “lặn” mất tăm.

“S. nói mới thành lập công ty nên luôn bận rộn, dồn hết tiền đầu tư cho công ty nên tài chính khó khăn, lúc nào cũng than nghèo đói, phải ăn mỳ cả tháng. Các cô người yêu thấy thuơng lại chuyển tiền để anh ta xoay xở. Đi ăn, đi chơi cũng là do các cô người yêu trả.

Mỗi người yêu chính là một ‘đối tác’ của anh ta. Nhà người yêu ở đâu thì anh ta nói đang làm dự án ở đó. Về sau tôi mới hiểu vì sao anh ta làm IT mà lại đi làm dự án khắp cái Hà Nội này như thế”.

Theo tìm hiểu của Kim Anh và một số “người yêu” của S., trung bình một ngày S. sẽ “ghép tour” 4 cô người yêu có cùng cung đường theo từng khung giờ từ sáng đến đêm để vừa được đi ăn, đi chơi, vừa “bòn rút” những món đồ S. cần.

Có cô gái cho S. mượn khá nhiều tiền, sau khi phát hiện ra đã đòi lại nhưng hắn “lý luận” rất xảo biện: “Anh không vay em. Em hỗ trợ anh lúc khó khăn, anh rất trân trọng nhưng không có nghĩa là anh nợ em. Khi nào anh có anh sẽ gửi lại em”. Và sau đó, hẳn biến mất, không trả lời tin nhắn đòi nợ nữa.

Kẻ lừa đảo này cũng nói với tất cả các cô người yêu rằng “anh thích đồ công nghệ nên sinh nhật anh, em có thể tặng đồng hồ, iPad, macbook, hoặc độ xe…”.

Xảo biện về việc vay tiền của các cô gái.

“Nhưng điều khiến chúng tôi ‘sốc’ nhất là S. là một kẻ biến thái. Với mỗi cô gái tán thành công, hắn sẽ tìm mọi cách rủ về nhà vào buổi tối. Trên đầu giường hắn có một mắt camera. Khi phát hiện ra hắn lưu trữ tới 50 video nhạy cảm với nhiều người thì chúng tôi rất hoang mang, lo lắng liệu hắn có phát tán hay không”.

Kim Anh nói, cô và các nạn nhân muốn chia sẻ câu chuyện này để cảnh tỉnh các cô gái đừng dễ dàng tin vào những lời tán tỉnh, dụ dỗ sáo rỗng của người lạ mới gặp. Chia sẻ câu chuyện công khai trên mạng xã hội kèm hình ảnh của kẻ lừa đảo, Kim Anh muốn người dùng Tinder và các ứng dụng hẹn hò nên tránh xa nếu bị S. tiếp cận.

Mẹo phát hiện kẻ lừa đảo

Trước những câu chuyện mà báo VietNamNet phản ánh trong loạt bài Hẹn hò Tinder, đại diện của ứng dụng này tại Việt Nam khẳng định, Tinder và các ứng dụng hẹn hò khác là công cụ giúp cho việc kết nối giữa người với người trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đúng như bản chất của Internet, nó cũng tạo cơ hội cho những kẻ xấu lợi dụng.

Chuyên viên an toàn thông tin Ngô Minh Hiếu - người đã cùng Tinder Việt Nam xây dựng bộ công cụ an toàn cho người dùng - chia sẻ: “Có những kẻ xấu tiềm ẩn lợi dụng sơ hở, sử dụng danh tính giả hoặc đôi khi còn sử dụng danh tính thật để tạo sự ảo tưởng cho đối phương về một mối quan hệ lãng mạn hoặc thân thiết nhằm lợi dụng tài chính”.

Để giúp cộng đồng hẹn hò trực tuyến tại việt Nam cảnh giác hơn và nhận biết được các dấu hiệu của hành vi lừa đảo, anh chia sẻ một số mẹo quan trọng giúp phát hiện lừa đảo hẹn hò:

1. Kẻ đó đề nghị bạn không sử dụng ứng dụng hẹn hò để liên lạc nữa, mà chuyển sang phương thức hoặc nền tảng khác.

2. Nếu mọi việc tốt và thuận lợi quá mức so với bình thường: Việc thể hiện tình cảm hoặc sự chú ý quá mức - hay "thả thính dồn dập" - đều là dấu hiệu của một nguy hiểm tiềm ẩn, hay trong ngôn ngữ hiện đại được gọi là "cờ đỏ”.

Kẻ lừa đảo muốn xây dựng mối quan hệ càng nhanh càng tốt, vì vậy hãy cảnh giác với bất kỳ ai nói rằng việc gặp được bạn là "định mệnh" sau vài tin nhắn, hứa hẹn những điều xa xôi, hoặc thậm chí là cầu hôn bạn sau vài buổi hẹn.

3. Nếu đối phương tránh gặp mặt trực tiếp: Những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp thường lập kế hoạch cho buổi hẹn và hủy bỏ vào phút cuối với những lý do "khẩn cấp” và không thể làm gì khác như thành viên gia đình hoặc chính anh ta phải vào viện, hoặc sự cố khiến anh ta bị mắc kẹt ở nước ngoài. Những lý do này chính là những cái cớ để kẻ xấu có thể mượn tiền từ bạn mà không bị mảy may nghi ngờ.

4. Nếu người đó hỏi thông tin cá nhân: Một người quen qua mạng bình thường sẽ không bao giờ yêu cầu bạn chia sẻ những thông tin về CCCD, hộ chiếu, bằng lái xe, số bảo hiểm xã hội hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn coi là riêng tư.

5. Nếu họ liên tục nói rằng bản thân gặp khó khăn về tài chính: Quyết định ai trả tiền cho bữa tối của hai người là một chuyện, nhưng việc bị kéo vào những rắc rối hoặc nhu cầu tài chính cá nhân người kia thì lại là chuyện khác. Nếu điều này xảy ra, đặc biệt là khi mới trò chuyện, đó có thể là dấu hiệu của một vụ lừa đảo tài chính. Bạn hãy đặc biệt cảnh giác.

6. Cảnh giác cả khi hẹn hò trực tiếp: Một số kẻ lừa đảo thực sự thành thạo trong việc lấy được niềm tin của người khác một cách nhanh chóng.

Những đối tượng này thường vẽ nên bức tranh về một cuộc sống lý tưởng trong tương lai, sau đó chúng sẽ yêu cầu được tiếp cận vào các nguồn tài chính của bạn. Trong khi đó, chúng sẽ liên tục lấy cớ rằng cần hoàn thiện các hồ sơ pháp lý về các khoản đầu tư hoặc giao dịch kinh doanh.

Theo khảo sát của Decision Lab, 65% trong số 1012 người Việt Nam tham gia khảo sát đang sử dụng ít nhất một ứng dụng hẹn hò. Trong đó, Tinder ứng dụng hẹn hò phổ biến nhất, chiếm khoảng 22%. Theo sau là các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Telegram… chiếm khoảng 21%; Facebook Dating 17%. Người Việt sử dụng các ứng dụng hẹn hò như Tinder phần lớn để làm quen bạn mới, chiếm tỷ lệ 48%. Trong khi đó, mục đích hẹn hò hay tìm kiếm những mối quan hệ lâu dài chỉ chiếm lần lượt 39% và 35%. Ngoài ra, có một số mục đích khác như mở rộng mối quan hệ (34%), và tình một đêm (15%). Cũng theo báo cáo đánh giá này, người Việt dùng ứng dụng hẹn hò khá thường xuyên, với gần 30% số người tham gia khảo sát sử dụng mỗi ngày, 19% với tần suất 2-3 lần/tuần, 15% với tần suất 6-7 lần/tuần…