Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã lên tiếng bình luận về “kỷ nguyên mới trong quan hệ thế giới” sau khi đảng Dân chủ giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay ở Mỹ.

Đài CNN dẫn lời Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez nhấn mạnh, kết quả bầu cử giữa kỳ ngày 3/11 cho thấy người dân Mỹ đã bỏ phiếu “chống lại các chính sách chỉ gây ra nghèo đói, chống lại sự thù ghét, chống lại tư tưởng trọng nam khinh nữ, chống lại việc phủ nhận biến đổi khí hậu và chống lại các đặc quyền của giới tinh hoa”.

Kết quả dự báo mới nhất của đài CNN về số ghế của đảng Dân chủ (màu xanh) và đảng Cộng hòa (màu đỏ) giành được tại Hạ viện (trên) và Thượng viện Mỹ (dưới) trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng người dân Mỹ đã “tận dụng cuộc bầu cử để nói không với chiến tranh” và Tehran ủng hộ thông điệp này.

Tuy nhiên, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nhận định kết quả bầu cử giữa kỳ sẽ không làm thay đổi lập trường của Washington đối với Tehran. Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời ông Khamenei nói: “Bất cứ ai còn nuôi hy vọng mong manh rằng hệ thống thống trị Mỹ có thể thay đổi hành vi, trải qua những chuyển dịch về đảng phái hay phe nhóm hoặc tin việc nhượng bộ Mỹ có thể khiến nước này từ bỏ thái độ thù địch đối với Iran, thì người đó đã hoàn toàn sai lầm”.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang tại nhiệm và chúng tôi chân thành hy vọng ông ấy sẽ tiếp tục các nỗ lực kiến ​​tạo hòa bình của mình”.

Nghị sĩ Nga Leonid Slutsky cũng chia sẻ quan điểm với đài CNN: “Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình. Có lẽ còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng thực ra cũng chẳng cần phải đợi kết luận làm gì. Hiện tại, ông Trump đang ở trong tình thế hoàn toàn bất lợi”.

Bộ trưởng Y tế Anh James Frith đánh giá, tối 3/11 là “một đêm trọng đại đối với nền dân chủ Mỹ và đối với đảng Dân chủ”. Trong một cuộc phỏng vấn với đài Times Radio của Anh, ông Frith khẳng định London sẽ “duy trì mối quan hệ tuyệt vời” với Washington bất kể đảng nào nắm quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre mô tả kết quả bầu cử giữa kỳ là “một tín hiệu chính trị mạnh mẽ cho thấy sự thay đổi định hướng từ phía cử tri Mỹ”. Cùng quan điểm, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa lưu ý kết quả này sẽ “mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ quốc tế”.