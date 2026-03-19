Chiều nay, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, báo chí đề cập đến việc ngày 11/3 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã khởi động một cuộc điều tra thương mại mới về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại 16 đối tác thương mại lớn theo Mục 301, trong đó có Việt Nam.

Báo chí đề nghị Bộ Ngoại giao cho biết phản ứng của Việt Nam trước động thái trên và quan điểm về nhận định "dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp" mà phía Mỹ nêu đối với Việt Nam.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, nền kinh tế Việt Nam vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường. Nhiều nước đã công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam luôn hướng tới phát triển bền vững và tuân thủ nghiêm các quy định liên quan, trong đó có các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Người phát ngôn nêu rõ, thời gian qua quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ tiếp tục phát triển tích cực và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

"Chúng tôi thường xuyên trao đổi, đối thoại với phía Mỹ và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Mỹ để chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam và hướng tới xây dựng một khuôn khổ hợp tác kinh tế ổn định lâu dài và cùng có lợi giữa hai bên", bà Hằng thông tin.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng tại họp báo chiều nay

Báo chí đề nghị người phát ngôn bình luận về thông tin của Ủy ban Tự do Tôn giáo Mỹ trong báo cáo thường niên năm 2026 có những đánh giá về tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Trước câu hỏi trên, người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam kiên quyết bác bỏ những đánh giá nêu trong báo cáo thường niên năm 2026 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Mỹ.

“Đây là những đánh giá không khách quan, không chính xác và dựa trên những dẫn chứng có dụng ý xấu nhằm vào Việt Nam”, bà Hằng nhấn mạnh.

Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được thể hiện rõ trong Hiến pháp năm 2013, trong hệ thống pháp luật của Việt Nam và được tôn trọng trên thực tế.

Công dân Việt Nam không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng; các hoạt động của các tổ chức tôn giáo được bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước.