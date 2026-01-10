Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại sứ Marc Knapper có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam với nhiều thành tựu nổi bật; ghi nhận những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ phát triển hiệu quả, bền vững, đi vào chiều sâu.

Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Đại sứ Knapper và Đại sứ quán Mỹ đóng góp vào các dấu mốc lớn của quan hệ song phương trong 4 năm qua, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược toàn diện, tạo nền tảng vững chắc đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Mỹ Marc Knapper. Ảnh: Nhật Bắc

Việt Nam kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa; đồng thời duy trì chính sách quốc phòng “bốn không".

Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ, mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, vì lợi ích của người dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thời gian tới, theo Thủ tướng, hai nước cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, qua đó củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực tăng cường quan hệ song phương.

Nhấn mạnh hợp tác kinh tế - thương mại là trụ cột quan trọng của quan hệ Việt - Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Đại sứ Knapper trong mở cửa thị trường cho hàng hóa của hai bên, thúc đẩy các doanh nghiệp Mỹ tăng cường đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Mỹ đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số; sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế xuất khẩu công nghệ cao.

Thủ tướng tin tưởng hai bên sẽ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, tạo nền tảng ổn định môi trường kinh doanh, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng đánh giá hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, giúp xây dựng lòng tin, thúc đẩy hòa giải và tăng cường hiểu biết lẫn nhau; ghi nhận nỗ lực bền bỉ của Đại sứ Knapper và đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế; giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Thủ tướng đề nghị Mỹ tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN về các vấn đề khu vực, ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực phù hợp với luật pháp quốc tế.

Về phần mình, Đại sứ Mỹ Marc Knapper bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, toàn diện trên tất cả lĩnh vực; tiếp tục là hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Ông cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với sự phát triển của quan hệ song phương.

Đại sứ chia sẻ các đánh giá và đề xuất của Thủ tướng và nhất trí hai bên cần tiếp tục mở rộng hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực then chốt như chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, thương mại - đầu tư, năng lượng, nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh, khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Đại sứ tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt - Mỹ sẽ không ngừng lớn mạnh; khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng sẽ tiếp tục là người bạn của Việt Nam và đóng góp cho quan hệ hai nước.