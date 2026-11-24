Tối 24/11, hàng nghìn người dân và du khách đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng và các khu vực trung tâm TPHCM để chiêm ngưỡng màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đúng 21h, những chùm pháo hoa rực rỡ liên tiếp bung nở trên bầu trời TPHCM, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút, tạo nên không khí sôi động tại khu vực trung tâm. Nhiều người dân, du khách tranh thủ dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Brechje, du khách đến từ Hà Lan, cho biết chị may mắn đến Việt Nam đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Chị thích thú khi được hòa mình vào không gian tràn ngập sắc màu văn hóa các dân tộc trên phố. Trong đó, nghệ thuật hát bội để lại ấn tượng sâu sắc với chị bởi lối hóa trang cầu kỳ và độc đáo.

Hàng nghìn người trên Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng xem pháo hoa trên sông Sài Gòn.

Cùng bạn bè xem pháo hoa, Từ Vi (phường Tây Hạnh) hào hứng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên. Từng nhiều lần xem pháo hoa tại TPHCM, Vi nhận xét các màn trình diễn ngày càng đẹp mắt, rực rỡ và ấn tượng.

Trong tuần lễ Văn hóa Việt Nam (18-24/11), TPHCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên các lĩnh vực như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo và du lịch văn hóa.

Các hoạt động kết hợp trưng bày, trình diễn, trải nghiệm công nghệ số và kết nối giao thương, góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc đến người dân, du khách.