Pháo phản lực: sức mạnh lớn nhưng dễ bị “săn”

BM-21 Grad: Ngày 20/8, Trung đoàn Đặc nhiệm số 3 của Ukraine cho biết đã phát hiện một khẩu pháo Grad của Nga đang khai hỏa và dùng UAV cảm tử vô hiệu hóa. Ngày 25/2, đơn vị Phoenix của Ukraine công bố đòn tấn công vào một pháo Grad cùng nhiều xe bọc thép chở quân và các điểm tập trung nhân lực của Moscow ở hướng Lyman.

BM-27 Uragan: Ngày 31/1, Nga công bố video ghi lại cảnh pháo Uragan phối hợp với Lữ đoàn Hỗn hợp số 29 (đơn vị tìm tọa độ mục tiêu) đánh phá một cứ điểm và các kho đạn ngụy trang của lực lượng Kiev ở Zaporizhzhia. Ngược lại, nhóm UAV Lasar của Vệ binh quốc gia Ukraine, phối hợp Tiểu đoàn 422 và Trung tâm hệ thống không người lái số 104 thông báo đã vô hiệu hóa khả năng di chuyển của một khẩu pháo BM-27 trước khi phá hủy khí tài này ở Zaporizhzhia.

RM-70 Vampire và TOS-1A:

Pháo RM-70 của Ukraine bị FPV Nga tập kích khi hoạt động đơn độc, gây nổ thứ cấp. Theo IISS, Ukraine nhận ít nhất 20 hệ thống pháo tự hành này trong năm 2023.

Đòn tập kích từ FPV kích hoạt vụ nổ thứ cấp của pháo RM-70. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS