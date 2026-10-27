Pháo tự hành trong tầm ngắm của UAV cảm tử
Pháo do phương Tây viện trợ cho Ukraine
- M109 Paladin: Theo phía Nga, vào ngày 20/6, một khẩu M109 cất trong nhà kho gần Druzhkovka ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, đã bị UAV cảm tử phá hủy cùng nhà kho. Cuối tháng 5, đơn vị Rubicon của Nga đã công bố một loạt vụ tấn công vào M109, kho chứa UAV, robot mặt đất và các nút liên lạc của Ukraine. Tại vùng Sumy, FPV cảm tử của Nga đã lần lượt tập kích 2 pháo M109 và tiếp đến là 1 pháo BM-21 gần đó, khiến đạn dược phát nổ dữ dội.
- Caesar: Ngày 2/5, UAV trinh sát của Rubicon phát hiện pháo Caesar của đối phương đang lùi vào nơi ẩn nấp giữa rừng ở Kamianka, trước khi UAV cảm tử mang thuốc nổ lao vào. Một video khác ghi nhận ít nhất 2 đòn tấn công của FPV Nga vào đầu xe tải của Caesar. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố cảnh UAV Geran, loại mang đầu đạn 52 - 90kg và thường được dùng nhắm mục tiêu vào hạ tầng, phá hủy một khẩu pháo Caesar sau khi UAV trinh sát chỉ điểm.
- 2S22 Bohdana: Ngày 26/2, Bộ Quốc phòng Nga công bố cảnh một khẩu pháo Bohdana bị đánh trúng bộ phận chứa đạn và phát nổ gần làng Orekhov ở vùng Zaporizhzhia. Cùng thời điểm, một xe tăng của Ukraine bị vô hiệu hóa dù có lồng thép bảo vệ và hệ thống tác chiến điện tử. Theo trang Oryx, Ukraine mất khoảng 70 hệ thống Bohdana.
- AHS Krab: Ngày 15/9, Nga cho biết pháo Msta-B của quân đội nước này đã tập kích một hệ thống pháo Krab của Ukraine đang khai hỏa gần Kramatorsk, làm xe mất khả năng di chuyển trước khi bị UAV cảm tử tiêu diệt.
Pháo của Nga
- 2S43 Malva: Lữ đoàn cơ giới số 151 của Ukraine cho biết FPV thuộc lực lượng này đã theo dõi cỗ pháo của Nga hoạt động đơn độc trong rừng, tìm ra vị trí khai hỏa rồi thiêu rụi nó.
- Msta-B: Lữ đoàn pháo binh số 44 của Ukraine công bố video UAV cảm tử đánh pháo Msta-B của đối phương giữa rừng ở Huliaipole và Orikhiv.
- Msta-S: Lữ đoàn số 34 của Ukraine tuyên bố đã bắn nổ Msta-S, robot mặt đất và xe bọc thép ở hướng Kherson.
- T-72 và D-30: Lữ đoàn số 40 của Ukraine công bố đòn đánh vào một xe tăng T-72 ngụy trang và một lựu pháo D-30 gần đó.
Pháo phản lực: sức mạnh lớn nhưng dễ bị “săn”
BM-21 Grad: Ngày 20/8, Trung đoàn Đặc nhiệm số 3 của Ukraine cho biết đã phát hiện một khẩu pháo Grad của Nga đang khai hỏa và dùng UAV cảm tử vô hiệu hóa. Ngày 25/2, đơn vị Phoenix của Ukraine công bố đòn tấn công vào một pháo Grad cùng nhiều xe bọc thép chở quân và các điểm tập trung nhân lực của Moscow ở hướng Lyman.
BM-27 Uragan: Ngày 31/1, Nga công bố video ghi lại cảnh pháo Uragan phối hợp với Lữ đoàn Hỗn hợp số 29 (đơn vị tìm tọa độ mục tiêu) đánh phá một cứ điểm và các kho đạn ngụy trang của lực lượng Kiev ở Zaporizhzhia. Ngược lại, nhóm UAV Lasar của Vệ binh quốc gia Ukraine, phối hợp Tiểu đoàn 422 và Trung tâm hệ thống không người lái số 104 thông báo đã vô hiệu hóa khả năng di chuyển của một khẩu pháo BM-27 trước khi phá hủy khí tài này ở Zaporizhzhia.
RM-70 Vampire và TOS-1A:
Pháo RM-70 của Ukraine bị FPV Nga tập kích khi hoạt động đơn độc, gây nổ thứ cấp. Theo IISS, Ukraine nhận ít nhất 20 hệ thống pháo tự hành này trong năm 2023.
- Ngày 18/4, Lữ đoàn 414 của Ukraine công bố FPV phá hủy một hệ thống TOS-1A ở Zaporizhzhia. Trước đó, ngày 2/2, Lữ đoàn 72 của Ukraine cho biết FPV của họ cũn nhắm trúng một hệ thống TOS-1A đang di chuyển ở địa hình trống trải tại tỉnh Belgorod.
Pháo binh vẫn là công cụ chủ lực khi có UAV dẫn đường
Dù chịu sức ép, sức mạnh pháo binh vẫn huy động rộng rãi ở tiền tuyến. Nga công bố nhiều đòn tấn công của pháo binh có UAV chỉ điểm:
- Pháo 2S5 Giatsint-S đánh sập boongke ở Kharkiv ngày 22/9.
- Hệ thống tự hành 2S3 Akatsiya bắn phá các cứ điểm và trung tâm điều khiển UAV ở Dnipropetrovsk.
- Pháo Msta-S nhắm trúng một cứ điểm trong rừng ở Dnipropetrovsk từ cự ly khoảng 20km.
- Pháo M-46 (ra đời từ những năm 1950, hiện được hơn 50 nước sử dụng) vô hiệu hóa các trạm điều khiển UAV ở Kharkiv từ cự ly 18km.
- Pháo 2S7 Pion (203mm) phá huỷ một khẩu pháo của Ukraine ẩn nấp trong rừng cây hôm 18/2. Chỉ huy đơn vị cho biết pháo có thể bắn xa hơn 40km.
- Hệ thống TOS-1A thiêu rụi cứ điểm ở Sumy và Zaporizhzhia. Theo mô tả, đầu đạn 220mm chứa khoảng 45kg chất cháy, nhiệt độ có thể tới 1.000°C.