Một số cơ sở dầu khí của Nga đã bốc cháy và ít nhất 6 người thương vong sau khi Ukraine phóng hơn 1.000 máy bay không người lái (UAV) tấn công, đánh dấu một trong những đợt không kích quy mô lớn nhất của Kiev kể từ đầu xung đột.

Hãng tin Al Jazeera dẫn lời Alexander Beglov, Thống đốc St. Petersburg cho biết lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt các đám cháy bùng phát sau những vụ tập kích bằng UAV của Ukraine nhắm vào trạm dầu khí St. Petersburg, kho dầu Ruchi và các nhà kho công nghiệp tại quận Kolpinsky ở phía nam thành phố lớn thứ 2 của Nga hôm 18/10.

Dàn UAV của Ukraine tấn công dữ dội vào thành phố St. Petersbur của Nga. Video: Al Jazeera

Theo Thống đốc Beglov, cuộc tấn công "quy mô lớn" trên đã khiến ít nhất một người thiệt mạng, 5 người bị thương, đồng thời làm hư hại một số tòa chung cư và 2 ngôi nhà riêng lẻ. Ông Beglov cho biết thêm vụ tấn công đã gây gián đoạn các chuyến bay tại sân bay chính của St. Petersburg, một trong những sân bay bận rộn nhất nước Nga, buộc phi trường này phải hạn chế hoạt động "vì lý do an toàn".

Công ty thương mại điện tử Ozon của Nga cũng thông báo xảy ra hỏa hoạn tại trung tâm hậu cần của họ ở St. Petersburg.

Tại vùng Leningrad, Thống đốc Aleksandr Drozdenko cho biết hai trạm biến áp điện đã bị UAV bắn phá, khiến khoảng 20.000 cư dân rơi vào cảnh mất điện. Theo quan chức này, lực lượng phòng không địa phương đã bắn hạ 145 UAV thù địch.

Công ty internet VK cho hay các UAV đã tấn công trung tâm dữ liệu của họ tại khu vực Leningrad, nhưng khẳng định các dịch vụ vẫn hoạt động bình thường đối với người dùng.

Bộ Quốc phòng Nga thống kê 1.015 UAV của Ukraine đã bị vô hiệu hóa trong đêm tại 15 vùng của Nga, bán đảo Crưm và khu vực Biển Đen.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga và Ukraine nối lại việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục yêu cầu chấm dứt các hành động thù địch khiến giá nhiên liệu tăng cao.

Các vụ tấn công cũng xảy ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông đã ra lệnh cho quân đội khôi phục tập kích vào các nhà máy lọc dầu của Nga, sau một khoảng thời gian tạm dừng theo thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng do ông Trump công bố ngày 11/10.

Theo ông Zelensky, trong tuần qua, các lực lượng Nga đã triển khai gần 2.700 UAV, 1.700 quả bom trên không và 66 tên lửa nhắm vào Ukraine. Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X hôm 18/10, nhà lãnh đạo Ukraine viết kể từ khi ông Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn, các lực lượng Moscow đã thực hiện ít nhất 76 vụ tấn công vào các cơ sở năng lượng, dầu khí của nước này, khiến hàng chục nghìn hộ gia đình bị mất điện.