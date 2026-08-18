Mở đầu Pháp hội từ ngày 12 - 14/8 là Đại đàn vô lượng Thọ Trí, với các thời khóa chuyên tu cầu nguyện sức khỏe, trường thọ và sự cát tường, bình an tới chư thượng sư, tăng đoàn và đại chúng.

Đại đàn được cử hành trong không gian Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.

Điểm nhấn quan trọng của Pháp hội là Đại lễ cầu an Quan Âm Tara Yuldog, cử hành ngày 15/8. Đây là pháp thực hành quan trọng của Truyền thừa Drukpa. Theo truyền thống, nghi lễ thường được cử hành vào những thời điểm có ý nghĩa đối với cộng đồng.

Ngày 16/8, Pháp hội dành một ngày đặc biệt cho Đại đàn cầu siêu Jangwa - tri ân và báo ân. Jangwa là nghi quỹ tịnh hóa và cầu nguyện chuyển di tâm thức trong truyền thống Kim Cương thừa, được chư thượng sư và tăng đoàn thực hành nhằm cầu nguyện cho người đã khuất.

Khối cung rước tòa linh vị Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1

Trong mùa Vu Lan năm nay, Đại đàn đặc biệt hướng tới tưởng niệm và cầu siêu anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, những người đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền và hòa bình của đất nước.

Một nghi lễ tâm linh triệu thỉnh và cung rước bài vị anh hùng liệt sĩ được tổ chức với sự tham dự của thân nhân các liệt sĩ và đại chúng. Tiếp đó là lễ cúng dâng Liên hoa đăng và vi nhiễu Đại Bảo Tháp 13 vòng, hướng tâm cầu nguyện quốc thái dân an và hòa bình thế giới.

Tinh thần xuyên suốt Pháp hội năm nay là tri ân và báo ân, gắn với "tứ trọng ân" trong Phật giáo: ân cha mẹ, ân tam bảo, ân quốc gia xã hội và ân hết thảy chúng sinh.

Tỳ kheo Ni Thích Nữ Hải Đức, đại diện Ban Tổ chức Pháp hội, chia sẻ: “Tri ân trong đạo Phật không chỉ dừng lại ở sự tưởng nhớ. Điều quan trọng hơn là biết chuyển lòng biết ơn thành hành động thiện hạnh, sự tu tập và chuyển hóa chính mình”.

Chư ni Bảo tháp Mandala Tây Thiên trong đại lễ Jangwa cầu siêu anh hùng liệt sĩ

Ngày 19/8, Pháp hội sẽ khép lại với Pháp hội Phật Dược Sư - Đại hồi hướng. Ban tổ chức cho biết, Nhiếp Chính vương Thuksey Rinpoche sẽ quang lâm chủ trì pháp hội Quán đỉnh Dược Sư và lễ Quy y.

Chương trình gồm các nghi thức cầu nguyện quốc thái dân an và cát tường, Quán đỉnh pháp tu Phật Dược Sư, lễ quy y tam bảo dành cho những phật tử mới phát tâm, Vũ điệu Kim Cương Hộ Pháp và Đại hồi hướng công đức báo đáp "tứ trọng ân" và anh hùng liệt sĩ.