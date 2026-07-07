Bà Marine Le Pen. Ảnh: EPA

Theo hãng tin CNN, Tòa phúc thẩm Paris hôm nay (7/7) tuyên bố giữ nguyên phán quyết kết tội chính trị gia cực hữu Le Pen biển thủ quỹ của Liên minh châu Âu (EU). Tòa án cũng phán quyết bà Le Pen phải thụ án 3 năm tù, bao gồm 2 năm án treo và 1 năm chịu quản thúc tại gia cùng với việc đeo thiết bị giám sát điện tử.

Tòa phúc thẩm cũng rút ngắn đáng kể thời gian cấm bà Le Pen tranh cử. Theo phán quyết, bà bị cấm tranh cử trong 45 tháng nhưng trong đó 30 tháng được hưởng án treo, có nghĩa thời gian bị tước quyền tranh cử thực tế chỉ còn 15 tháng. Ngoài ra, bà Le Pen bị phạt 100.000 Euro.

Với phán quyết trên, bà Le Pen, 57 tuổi vẫn có thể tranh cử chức tổng thống Pháp vào năm 2027, ngay cả khi phải đeo thiết bị giám sát điện tử. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến việc vận động tranh cử gặp nhiều khó khăn về mặt hậu cần và có thể gây bất lợi về chính trị cho đảng cực hữu Tập hợp quốc gia (RN) của bà.

Trước đó, bà Le Pen từng tuyên bố sẽ không tham gia cuộc đua vào ghế tổng thống nếu buộc phải đeo thiết bị giám sát điện tử ở mắt cá chân. Nếu bà Le Pen quyết định không tranh cử, người kế nhiệm bà - Jordan Bardella, 30 tuổi, hiện giữ chức chủ tịch đảng RN sẽ là ứng cử viên thay thế.

Bà Le Pen và các thành viên khác của đảng RN đã bị kết tội lạm dụng quỹ của Nghị viện châu Âu. Theo cáo buộc, họ đã dùng khoản tiền dành cho các trợ lý nghị sĩ EU để trả lương cho các nhân viên của đảng từ năm 2004 - 2016.