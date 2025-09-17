Ra mắt trong năm 2025, Công ty Cổ phần Dịch vụ Pharaon hiện diện trước tiên tại TP.HCM và Hà Nội - hai trung tâm kinh tế, văn hóa lớn, nơi tập trung đông đảo các doanh nhân và chuyên gia nước ngoài. Khác với những dịch vụ hỗ trợ thông thường, Pharaon mang đến giải pháp quản lý phong cách sống toàn diện: trợ lý cá nhân, hỗ trợ lịch trình, hành trình di chuyển, quản lý trải nghiệm ẩm thực, du lịch, sức khỏe, giải trí và thiết kế mạng lưới networking phù hợp.

Đồng hành cùng mỗi khách hàng là một Lifestyle Manager chịu trách nhiệm quản lý và hỗ trợ đời sống. Đội ngũ Lifestyle Manager đều được đào tạo bài bản và kỹ lưỡng về phong cách sống - từ nghệ thuật chọn rượu vang, ẩm thực, du lịch đến các chuẩn mực phục vụ tinh tế.

“Với mạng lưới đối tác trải dài nhiều lĩnh vực (y tế, ngân hàng, du lịch, khách sạn, di chuyển, mua sắm,...) Pharaon có khả năng kết nối và xử lý nhu cầu nhanh chóng và chính xác nhất khi phát sinh nhu cầu. Không chỉ dừng ở việc hỗ trợ thường nhật, Pharaon còn kiến tạo một cộng đồng riêng - Pharaon Community, nơi các thành viên có cơ hội kết nối, chia sẻ giá trị và mở rộng quan hệ”, đại diện Pharaon cho hay.

Không chỉ phục vụ trực tiếp cho khách hàng cá nhân, Pharaon còn triển khai mô hình B2B độc quyền, hợp tác cùng các tập đoàn khách sạn, bất động sản, ngân hàng, hãng hàng không và thương hiệu xa xỉ để xây dựng trung tâm chăm sóc khách hàng VIP chuyên biệt. Với mô hình này, Pharaon trở thành đơn vị tiên phong mang đến khái niệm Customer Service as a Service (CSaaS) tại Việt Nam - một giải pháp giúp doanh nghiệp gia tăng mức độ hài lòng, nâng cao tỷ lệ gắn kết và tạo nên trải nghiệm thương hiệu khác biệt.

Thông qua CSaaS, Pharaon đóng vai trò như cánh tay nối dài của doanh nghiệp, đảm bảo mọi khách hàng quan trọng đều được chăm sóc trọn vẹn và tinh tế, từ đó củng cố lòng trung thành (loyalty) và gia tăng giá trị thương hiệu trên thị trường.

“Mọi yêu cầu được tiếp nhận qua Lifestyle Concierge Center - một trung tâm chuyên trách vận hành 24/7, áp dụng quy trình CSAT quốc tế nhằm đảm bảo trải nghiệm khách hàng đạt chuẩn cao nhất. Chỉ cần một điểm chạm duy nhất, khách hàng có thể mở ra thế giới đặc quyền - từ Private Sale, VIP Ticket, Private Dining đến chăm sóc sức khỏe và gia đình”, đại diện Pharaon nhấn mạnh.

Song song với việc ra mắt thương hiệu, Pharaon đã chính thức giới thiệu Pharaon Community - một cộng đồng kín dành cho các thành viên của Pharaon. Đây là không gian kết nối và chia sẻ về triết lý quản trị thời gian, phong cách sống tinh tế cùng những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa.

Ngày 28/8/2025, Pharaon Community đã tổ chức Private Launching Event với concept “Buy Back Your Time”, tái hiện tinh thần cốt lõi của Pharaon: giúp khách hàng lấy lại thời gian quý báu để tập trung cho những khoảnh khắc có ý nghĩa nhất.

Với sự góp mặt của các khách mời được chọn lọc, sự kiện để lại dấu ấn như một khởi đầu tinh tế cho hành trình của Pharaon tại Việt Nam, đồng thời khẳng định định vị thương hiệu như một người bạn đồng hành mới trong lĩnh vực dịch vụ cao cấp.

Bích Đào