Ngày 26/10, VinClub Golf Championship 2025 - “The Royal Moment” chính thức khởi tranh. Pharaon là Nhà tài trợ Kim cương - đơn vị đồng hành và hỗ trợ quản lý phong cách sống cho các golfer - những người luôn bận rộn, di chuyển nhiều và cần sự hỗ trợ tinh tế trong từng chi tiết.

Giải VinClub Golf Championship là sự kiện thường niên lớn nhất của cộng đồng VinClub Golf, nhằm kết nối các hội viên trên toàn quốc, tôn vinh tinh thần thể thao và tri ân các đối tác đã đồng hành cùng hệ sinh thái. Năm nay, giải đấu được tổ chức tại Vinpearl Golf Hải Phòng (tháng 10) và Vinpearl Golf Léman TP.HCM (tháng 11), quy tụ hơn 400 golfer là các doanh nhân, nhà đầu tư và chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực.

Pharaon là đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho cá nhân và doanh nghiệp (Concierge & Lifestyle Management Services), kết nối và điều những hoạt động cao cấp như: chăm sóc sức khỏe, du lịch nghỉ dưỡng, quản lý hành trình công việc, ẩm thực đến các nhu cầu trải nghiệm cá nhân hóa.

“Pharaon đồng hành cùng khách hàng trong mọi nhu cầu thường nhật và thiết kế các dịch vụ chuyên biệt dành cho người chơi golf như: Sắp xếp golf trip, tee time, caddie và phương tiện di chuyển riêng hoặc chuyên cơ trong ngày, dịch vụ phục hồi trị liệu, massage sau tập luyện, private trainer và bác sĩ riêng, tổ chức tiệc thư giãn sau giải đấu và các hoạt động networking cao cấp - như một người “caddie về phong cách sống”, bà Nguyễn Như Huyền - đại diện Pharaon chia sẻ.

Giải thưởng 2,5 tỷ đồng - Cơ hội trải nghiệm mô hình Concierge chuẩn quốc tế

Trong khuôn khổ giải VinClub Golf 2025, Pharaon tài trợ gói giải thưởng lên tới 2,5 tỷ đồng dành cho hội viên tham gia – bao gồm các phần thưởng hiện vật và trải nghiệm dịch vụ đặc quyền.

Thông qua đó, Pharaon mong muốn giới thiệu đến cộng đồng VinClub Diamond mô hình Lifestyle Concierge chuẩn quốc tế, nơi mọi nhu cầu của hội viên và gia đình - từ công việc, sức khỏe, nghỉ dưỡng đến phong cách sống - đều được điều phối và chăm sóc trọn vẹn.

Golf không chỉ là môn thể thao, mà còn là biểu trưng của phong thái và tinh thần sống đẳng cấp. Sự kết hợp giữa VinClub - biểu tượng của cộng đồng golf tinh hoa và Pharaon - đối tác tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ phong cách sống - tạo nên chuẩn mực mới cho lối sống hiện đại: nơi mỗi cú đánh không chỉ thể hiện kỹ thuật, mà còn phản chiếu bản lĩnh và gu thẩm mỹ của người chơi.

Nhân dịp này, Pharaon mang đến cho hội viên VinClub Diamond cơ hội trải nghiệm một trong 5 hành trình phong cách sống được cá nhân hóa:

Hành trình Tối ưu hiệu quả công việc và thời gian

Hành trình Chăm sóc sức khỏe & Tái tạo năng lượng

Hành trình Chăm sóc Gia đình & Tổ ấm

Hành trình Trải nghiệm & Nghỉ dưỡng

Hành trình Thời trang & Phong cách sống

Với tầm nhìn kiến tạo phong cách sống toàn diện cho nhóm khách hàng hiện đại và bận rộn, VinClub và Pharaon cùng chia sẻ định hướng mang đến những trải nghiệm tinh tế và chất lượng sống trọn vẹn.

Bích Đào