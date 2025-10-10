Sarut Vongchaisit bước vào VCK với phong độ tự tin và bản lĩnh. Anh khởi đầu bùng nổ với 4 birdie ở 9 hố đầu, tiếp tục duy trì nhịp đấu ổn định với 2 birdie và chỉ mắc duy nhất 1 bogey tại hố 16, hoàn tất vòng đấu với 67 gậy (-5). Với tổng thành tích 61 - 70 - 67 (-18) sau ba vòng, Vongchaisit xuất sắc đăng quang Vietnam Masters 2025, cũng là danh hiệu Asian Development Tour đầu tiên trong sự nghiệp.

Sarut Vongchaisit đăng quang giải đấu.

Nguyễn Tuấn Anh đạt danh hiệu Best Amateur (golfer nghiệp dư xuất sắc nhất) đồng thời cũng cán đích ở vị trí Á quân. Bước vào ngày chung kết chỉ kém người dẫn đầu Sarut Vongchaisit duy nhất 1 gậy, golfer chủ nhà có khởi đầu khó khăn ở 9 hố lượt đi, phải đến hố 13 với 4 birdie sau đó, để nâng tổng điểm lên 68 gậy (-4), qua đó kết thúc giải đấu với thành tích -16. Dù chưa thể đăng quang, nhưng với những gì thể hiện, VĐV trẻ sinh năm 2009 cho thấy sự trưởng thành và tài năng của mình.

Nguyễn Tuấn Anh đạt danh hiệu VĐV Nghiệp dư xuất sắc nhất.

Một đại diện khác của Việt Nam là Nguyễn Nhất Long cũng ghi dấu ấn khi kết thúc VCK với 72 gậy (even par), đạt tổng điểm (-8) và xếp hạng T20 chung cuộc. Giải đấu khép lại thành công, mang đến những màn trình diễn chuyên môn ấn tượng của các VĐV trong nước và khu vực, tạo nên một mùa giải đáng nhớ.